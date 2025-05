Kleestadt feiert 1:4-Auswärtssieg – Big Points im Abstiegskampf!

Unsere 1A hat im Abstiegskampf ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und das Kellerduell beim FV Eppertshausen mit 1:4 gewonnen. Nach frühem Rückstand zeigte das Team Moral, drehte die Partie und legte in der zweiten Hälfte eine konzentrierte und entschlossene Leistung nach. Ein ganz wichtiger Dreier, der im Kampf um den Klassenerhalt neue Luft verschafft.

Die Partie begann nicht nach Plan: In der 11. Minute brachte Andre Schneider die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Kleestadt brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, wurde dann aber zunehmend dominanter.

Kurz vor der Pause fiel der verdiente Ausgleich: Sebastian Kurz traf in der 43. Minute nach Vorlage von Tomas Beckenhaub zum 1:1 - ein wichtiger Treffer zur richtigen Zeit.

Zweite Halbzeit: Doppelschlag, Elfmeterparade und Schlusspunkt