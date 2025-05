Kleestadt erkämpft 2:2 gegen Bad König/Zell – Moral nach 0:2-Rückstand

In einem umkämpften Kellerduell hat sich unsere 1A am Sonntag spät zurückgemeldet und mit einem 2:2 gegen die SG Bad König/Zell einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Nach einem 0:2-Rückstand zeigte die Mannschaft Moral – und wurde in der Schlussphase belohnt.

Nach der Pause geriet Kleestadt durch Treffer von Reppe (61.) und Geist (69.) mit 0:2 in Rückstand.

Doch unsere 1A zeigte Moral und kam mit zwei sehenswerten Treffern zurück ins Spiel:

Anil Yegin verkürzte in der 77. Minute mit einem starken Abschluss, ehe Paul Thierolf in der Nachspielzeit per Distanzschuss zum verdienten 2:2-Ausgleich traf.

Fazit: Wichtiger Zähler im Abstiegskampf

Nach zwei Gegentoren stark zurückzukommen zeigt den Charakter der Mannschaft. Der Punkt kann im engen Tabellenkeller noch entscheidend sein.