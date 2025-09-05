Kleefisch: „Vichttal ist für mich der Geheimfavorit“

Am Sonntag trifft die zweite Mannschaft des SC Fortuna Köln auf den VfL Vichttal. Während die Fortuna ihr Auftaktspiel beim FC Pesch mit 1:0 durch ein Eigentor gewann und dabei sogar einen Strafstoß vergab, musste sich Vichttal nach einer 2:0-Führung im Topspiel gegen den Absteiger Eintracht Hohkeppel am Ende mit einem 2:2 begnügen.

"Vichttal ist für mich der Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Spätestens nach dem 2:2 gegen Hohkeppel weiß man, welche enorme Qualität in der Mannschaft steckt. Mit diesem Kader sollten sie unter die ersten Drei kommen", spart Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch nicht mit Lob für den kommenden Gegner. Er verweist dabei auch auf die Verstärkungen des VfL: „Mit Ali Gnondi, Valerius oder Cetin aus Weiden haben sie sich sehr verstärkt. Hinzu kommen bewährte Kräfte wie Artz, Türkmen, Rother oder Ak.“

Trotz der Favoritenrolle des Gegners setzt Kleefisch auf den eigenen Auftritt: „Zu Hause wollen wir unseren Fans immer etwas bieten. Kampf, Leidenschaft, Siegeswille und ansehnlichen Tempofußball. Die Rollen sind dieses Mal klar verteilt, dennoch geht es erstmal bei 0:0 los.“