Kleefeld setzt sich durch

– Foto: Philipp Reichelt

Andertens Trainer Tobias Faust beschrieb den Spielbeginn aus Sicht seiner Mannschaft so: „In den Anfangsminuten haben wir Kleefeld relativ hoch angepresst und wollten sie dort zu Fehlern zwingen.“ Zwar habe sein Team Fehler des Gegners provoziert, diese aber nicht konsequent genutzt: „Die Fehler, die Kleefeld dann gemacht hat, konnten wir leider nicht in gute Torchancen ummünzen, weil sie nicht sauber zu Ende gespielt wurden.“

Der TuS Kleefeld hat sich am 25. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover mit 2:1 gegen Sportfreunde Anderten durchgesetzt. Die Partie wurde bereits in der ersten Halbzeit entschieden: Raphael Schütte traf in der 28. Minute zur Führung und legte kurz vor der Pause nach (44.). Francesco Grundmann gelang für Anderten in der 59. Minute der Anschlusstreffer, mehr sprang jedoch nicht heraus.

Kleefeld habe sich im weiteren Verlauf besser auf die Situation eingestellt: „Kleefeld hat sich dann aus diesem Druck selbst befreit, indem sie ein Konterspiel aufgezogen haben, schneller nach vorne gespielt haben und am Ende steht es 2:0 für Kleefeld in der ersten Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel blieb Anderten zunächst aktiv. „Wir müssen jetzt alles in die Waagschale werfen, schnell den Anschluss finden“, habe Faust in der Halbzeit gefordert. Zwar gelang der Anschluss durch Grundmann, doch die Chancenverwertung blieb ein Thema: „Wir hätten von unseren Chancen noch mindestens ein, zwei nutzen können, wenn nicht sogar müssen, wenn wir sauber zu Ende spielen.“

Am Ende stand die Niederlage, die Faust einordnet: „Am Ende steht die Niederlage gegen einen Gegner da, der hinter uns stand.“ In der Tabelle bleibt Anderten zwar über dem Strich, doch der Abstand schrumpft. „Es kommen trotzdem jetzt wichtige Spiele“, so der Trainer mit Blick auf die kommende Aufgabe gegen TuS Altwarmbüchen.

Deutlich wurde er mit Blick auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Ein anderes Gesicht heißt auch, nicht nur diese Frage immer in den Raum zu stellen, Mentalität etc., sondern einfach auch die fußballerische Qualität, dass wir unsere Chancen besser nutzen müssen und besser verteidigen müssen.“ Daran wolle das Team in den kommenden Wochen arbeiten.

TuS Kleefeld – Sportfreunde Anderten 2:1

TuS Kleefeld: Hans Bruno Robert Ferdinand Christl, Niklas Freese, Raphael Schütte, Gent Heinsch (73. Thorne Apfelstädt), Kevin Weber, Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow (85. Kian Seyfi), Nicolas Ludwig, Christopher Hayduk, Maxmilian Hoffmann (62. Marcel Hayduk), Marc Schwabbauer (62. Jonas Jaeger) - Trainer: Maik Seizinger

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (76. Niklas Goldschmidt), Niklas Barfigo (57. Domenic Bennet Hussel), Lenn Warneke, Mack Henriksson (62. MHD Subhi Shokair), Joe Ong (80. Niclas-Sebastian Spilner), Robert Fech, Francesco Grundmann, Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever (82. Lennart Ptock), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Marc Phillip Lehmann

Tore: 1:0 Raphael Schütte (28.), 2:0 Raphael Schütte (44.), 2:1 Francesco Grundmann (59.)