Kleeblatt unterm Christbaum: Zweitliga-Geschenk für den ATSV Erlangen Bayernligist ATSV Erlangen empfängt zum Jahresabschluss am Freitag (17 Uhr) Zweitliga-Truppe SpVgg Greuther Fürth zum Testspiel

Endlich Winterpause! Nach einem langen, langen und sehr anstrengenden Fußballjahr können die Amateurkicker nun die Beine hochlegen und entspannen. Kollektives Durchatmen. Nicht so beim ATSV Erlangen. Der mittelfränkische Bayernligist hat nach dem Ende des Ligabetriebes freiwillig weiter trainiert. Und das hat einen guten Grund: Am Freitag (9. Dezember/17 Uhr) gastiert die SpVgg Greuther Fürth zu einem Testspiel in der Paul-Gossen-Straße. Das Kleeblatt unterm Christbaum: Ein Zweitliga-Geschenk für die Truppe von Christopher Hofbauer.