Kleeblatt spielt Relegation: Cham-Spiel vertagt, "Schwaben" legt vor

Die Spielzeit 2026/27 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa blickt bereits voraus auf die finale Saisonphase und gibt einen Überblick über die Relegation auf bayerischer Verbandsebene. Hier gibt's alle Infos - auch zur Bayern- und Landesliga-Relegation.

Causa SpVgg Greuther Fürth - 2. Bundesliga: Steigt das Kleeblatt via Relegation aus der 2. Bundesliga ab, wäre die SpVgg Greuther Fürth II als dann Drittliga-Reserve nicht mehr für die Regionalliga Bayern spielberechtigt. In diesem Falle würde die Kleeblatt-U23 ans Regionalliga-Tabellenende rücken und stünde als Direktabsteiger fest. Der sportliche Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg auf Platz 17, würde dann noch in die Abstiegsrelegation nachrutschen, und doch nicht direkt absteigen! Weil sich das Schicksal der SpVgg erst nach Abschluss der Relegation zur 2. Bundesliga entscheidt, kann die betreffende Relegations-Partie zur Regionalliga Bayern erst nach Abschluss der Zweitliga-Relegation starten. Das Duell zwischen dem SV Kirchanschöring und dem TSV Schwaben Augsburg hingegen wird wie geplant ausgetragen.

Weil die SpVgg Unterhaching trotz Lizenzantrag ihren Verzicht auf die 3. Liga erklärt hat, steht der bayerische Vertreter an den Aufstiegsspielen fest: der FC Würzburger Kickers. Weil die Kickers im Bayerischen Totopokalfinale stehen, finden die Aufstiegsspiele zur 3. Liga mit leichter Verzögerung statt. In der kommenden Spielzeit muss die Regionalliga Bayern erneut in die Aufstiegsrelegation, dann gegen den "Meister" der Regionalliga Nord.

Relegation zur 3. Liga:Hinspiel: 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Würzburger Kickers (Donnerstag, 28. Mai - 19 Uhr)Rückspiel: FC Würzburger Kickers - 1. FC Lokomotive Leipzig (Montag, 01. Juni - 19 Uhr)

Nur der Sieger der Relegationsspiele (nach Hin- und Rückspiel) qualifiziert sich für die 3. Liga-Spielzeit 2026/27.











Relegation zur Regionalliga Bayern

Wer qualifiziert sich für die Regionalliga Bayern-Saison 2026/27?

Die bayerischen Direktabsteiger aus der 3. Liga (1)

Der bayerische Verlierer der Drittliga-Relegation (0-1)

Die Regionalligateams auf den Plätzen 2 bis 14 (13)

Die Direktaufsteiger aus der Bayernliga Nord/Süd (2)

Die Sieger der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Teilnehmerzahl 2026/27: 18-19 Vereine. Dennoch hat sich der BFV entschieden, nur eine Relegationsrunde auszutragen.



Relegations-Szenario: Weil aus der 3. Liga der 1. FC Schweinfurt als einziger Direktabsteiger feststeht, und der FC Würzburger Kickers in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga scheitern könnte, ist eine 19er-Regionalliga Bayern 2026/27 möglich. Weil es dem BFV allerdings wichtiger ist, die Bayernligen wieder auf 2 x 18 Teilnehmer aufzustocken, und auch in den fünf Landesligen die Soll-Zahl 90 zu erreichen, wird die "Kröte" 19 Regionalliga-Teams, sollte es denn dazu kommen, geschluckt. Die vier Regionalliga-Releganten spielen also fix um zwei freie Plätze.





Causa Relegant der Bayernliga Süd: Die Münchner Junglöwen sind nicht aufstiegsberechtigt für die Regionalliga Bayern, weil die Löwen-Profis in der 3. Liga spielen und das auch für die Folgesaison bereits rechnerisch feststeht. Entsprechend ist die Endplatzierung des TSV 1860 München II für die Regionalliga-Aufstiegsfrage unerheblich. Obwohl die Junglöwen als Meister der Bayernliga Süd abgeschlossen haben, rückt dennoch Vize-Meister TSV Landsberg als Direktaufsteiger nach. Die Aufstiegsrelegation bestreitet der SV Kirchanschöring.





Wie läuft die Relegation zur Regionalliga Bayern (4. Spielklassenebene) ab?

(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Releganten Regionalliga (2): TSV Schwaben Augsburg, 16. der Regionalliga Bayern (SpVgg Greuther Fürth II, oder bei Fürth-Abstieg aus der 2. Liga: Viktoria Aschaffenburg)

Releganten Bayernliga (2): ASV Cham, SV Kirchanschöring



Achtung: Sollte die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga absteigen, rückt die Kleeblatt-U23 ans Tabellenende und der bisher Tabellen-17. (Viktoria Aschaffenburg) rutscht von der Direktabstiegs- in die Relegationszone.



Achtung: Weil die SpVgg Greuther Fürth die Abstiegs-Relegation in der 2. Bundesliga spielt, ändern sich die Termine für Spiel 1 in der Regionalliga Bayern. Spiel 2 wird wie geplant (vorher) gespielt.





Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Hinspiele:

Spiel 1: ASV Cham - 16. der Regionalliga Bayern (Fr., 29. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 2: SV Kirchanschöring - TSV Schwaben Augsburg 2:3 (LIVE)

Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Rückspiele:

Spiel 1: 16. der Regionalliga Bayern - ASV Cham (Die., 02. Juni - 18:30 Uhr)

Spiel 2: TSV Schwaben Augsburg - SV Kirchanschöring (Hin 3:2) (Fr., 22. Mai - 18 Uhr)





Die Sieger von Spiel 1 und Spiel 2 (nach Hin- und Rückspiel) sind für die Regionalliga-Saison 26/27 qualifiziert. Eine zweite Runde wird nicht ausgetragen.













Relegation zu den Bayernligen Nord/Süd

Wer qualifiziert sich für die Bayernliga-Saison 2026/27?

Die Direkt-Absteiger aus der Regionalliga Bayern (2)

Die Bayernligateams bis Platz 13 - mit Ausnahme der Regionalliga-Direktaufsteiger bzw. Aufstiegsreleganten (22)

Die Direktaufsteiger aus den Landesligen (5)

Die Verlierer der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Die Sieger der Relegation zu den Bayernligen (5)

Teilnehmerzahl 2026/27: 36 Vereine, also zwei 18er-Ligen





Relegations-Szenario: Neu: in dieser Saison spielen die nur fünf Bayernliga-Releganten (anstatt bisher sieben) mit den fünf Landesliga-Vizemeistern in nur einer Relegationsrunde fünf freie Bayernliga-Plätze aus. Hierfür werden die zehn Releganten in zwei regionale Gruppen aufgeteilt (aller Voraussicht nach vier Teams in die Gruppe Nord, sechs Teams in die Gruppe Süd).



Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?

(10 Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen 5 freie Plätze aus)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FSV Pfaffenhofen - FC Coburg

Spiel 2: TSV Großbardorf - ATSV Erlangen

Spiel 3: FC Eintracht Münchberg - FSV Stadeln



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern

Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg







Modus: Grundsätzlich wird innerhalb einer regionalen Gruppe einem Landesliga-Vize-Meister ein Bayernligist zugelost. Heimrecht im Rückspiel für die Bayernligisten.







Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Coburg - FSV Pfaffenhofen

Spiel 2: ATSV Erlangen - TSV Großbardorf

Spiel 3: FSV Stadeln - FC Eintracht Münchberg (14 Uhr)



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach

Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg



Die fünf Sieger (nach Hin- und Rückspiel) lösen das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Die fünf unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Landesliga.







Relegation zu den Landesligen NO/NW/M/SW/SO

Wer qualifiziert sich für die Landesliga-Saison 2026/27?

Die Direkt-Absteiger aus den Bayernligen (3)

Die Landesligateams auf den Plätzen 3 bis Platz 14 der fünf Landesligen (60)

Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation (1)

Die Direktaufsteiger aus den Bezirksligen (15)

Die Verlierer der Relegation zu den Bayernligen (5)

Die Sieger der Relegation zu den Landesligen (6)

Teilnehmerzahl 2026/27: 90 Vereine



Relegations-Szenario: Um die Soll-Zahl von 90 Vereinen auch in der kommenden Spielzeit wieder zu erreichen, wurde die Anzahl der Abstiegsreleganten auch in der Landesliga reduziert (diesmal 9, bisher 13). In der Relegation zu den Landesligen spielen also 9 Vereine aus der Landesliga und die 15 Bezirksliga-Vize-Meister in diesmal nur sechs regionalen Vierergruppen um insgesamt sechs Tickets für die Landesliga-Spielzeit 26/27. Es wird in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen gespielt. Jeder Relegant muss zwei Runden überstehen.



Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?

(24 Mannschaften spielen in sechs regionalen Gruppen um insgesamt 6 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: TuS Röllbach - SVG Steinachgrund

Spiel 2: 1. FC Sand am Main - DJK Dampfach

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: SV Mistelgau - 1. FC Lichtenfels

Spiel 2: TSV Hirschaid - 1. FC Herzogenaurach

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: SV Hahnbach - SV Etzenricht

Spiel 2: SV Wenzenbach - SV Alesheim

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach

Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FC Aschheim - TSV Eintracht Karlsfeld

Spiel 2: SV Planegg-Krailing - SV Dornach

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: VfL Kaufering - FC Ehekirchen

Spiel 2: VfR Neuburg/Donau - SSV Niedersonthofen



Modus: Zunächst wird pro regionaler Gruppe zunächst einem Bezirksligisten ein Landesligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Bezirksligisten bzw. Landesligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.







Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai)

Spiel 1: SVG Steinachgrund - TuS Röllbach (14 Uhr)

Spiel 2: DJK Dampfach - 1. FC Sand am Main (14 Uhr)

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: 1. FC Lichtenfels - SV Mistelgau

Spiel 2: 1. FC Herzogenaurach - TSV Hirschaid

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: SV Etzenricht - SV Hahnbach

Spiel 2: SV Alesheim - SV Wenzenbach

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding

Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: TSV Eintracht Karlsfeld - FC Aschheim

Spiel 2: SV Dornach - SV Planegg-Krailing

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Ehekirchen - VfL Kaufering

Spiel 2: SSV Niedersonthofen - VfR Neuburg/Donau



Die 12 unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Bezirksliga. Nur die Sieger spielen in Runde zwei um die sechs freien Landesliga-Plätze.









Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe 1-6 - 2. Runde - Hin/Rück:

(Hin: Mittwoch, 27. Mai - 18:30 Uhr / Rück: Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Der niederklassige Relegant bzw. bei Klassengleichheit der gm. Modus erstgenannte Verein (Sieger Spiel 1) erhält im Zweitrunden-Hinspiel Heimrecht. Der Sieger der Spiele 3 (nach Hin- und Rückspielen gemäß Europapokal-Modus) schaffen die Qualifikation für die Landesliga-Spielzeit 2026/27, die unterlegenen Zweitrunden-Releganten spielen auf Bezirksebene.





Grundsätzlich in allen Relegationen des BFV gilt der Europapokal-Modus - Keine Auswärtstorregel mehr: Die UEFA hatte die Auswärtstorregel bereits in der Spielzeit 2021/22 abgeschafft, auf dem Verbandstag 2022 zog der BFV nach. Sprich: Entscheidend fürs Weiterkommen sind zunächst die in den beiden Direktduellen erzielten Punkte und Tore. Bei dann gleicher Tordifferenz haben die auswärts erzielten Treffer keinen Einfluss mehr. Endet das Hinspiel also 1:0 für Team A und das Rückspiel 2:1 für Team B, wird das Rückspiel um 2x15 Minuten verlängert. Sollte auch hier keine Entscheidung fallen, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt.