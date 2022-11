KLEEblatt-Ehrung Badischer Fußballverband +++ Im Europa-Park Rust

Rust. Zum 25-jährigen Jubiläum der Aktion KLEEblatt findet die Ehrung auch in diesem Jahr wieder beim langjährigen bfv-Partner im Europa-Park Rust statt. Am Samstag, den 5. November zeichnet der bfv dort besondere Leistungen von Fußballvereinen in den Bereichen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtlichkeit sowie Engagement für Freizeit- und Breitensport aus.

In der 25. KLEEblattsaison (Saison 21/22) erhalten insgesamt 34 Vereine das KLEEblatt-Gütesiegel. Ausgezeichnet wurden 31 Vereine mit dem Gütesiegel in Gold, ein Verein in Silber und zwei Vereine mit Bronze. Um das Qualitätssiegel zu erhalten, müssen die Vereine neben den Grundvoraussetzungen wie beispielsweise der Teilnahme an der Aktion "Keine Macht den Drogen", Zugang zu einem Spielfeld sowie ein familienfreundliches Umfeld bzw. das Anstreben der diesbezüglichen Zielvorstellungen erfüllen. Ausschlaggebend für das KLEEblatt in Gold, Silber oder Bronze ist dann die Zahl der Nachwuchstrainer*innen sowie die Anzahl an Aktionen aus verschiedenen Bereichen wie Mädchen- und Schulfußball, Fair Play und Ehrenamt.

Neben zahlreichen Vereinen, die das KLEEblatt bereits seit vielen Jahren zur Qualitätssicherung und stetigen Weiterentwicklung in ihren Vereinen nutzen, waren dieses Mal sieben „Neulinge“ mit dabei: Die Vereine SV Waldhausen, FV Mosbach, SV Sattelbach, FV Brühl, FC Südstern Karlsruhe, FC Alemannia Eggenstein und JFV Straubenhardt erhalten erstmals das "kleine" KLEEblatt in Gold, Silber oder Bronze.

Das Highlight, die Ehrungsveranstaltung im – nun zum achten Mal in Folge als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichneten – Europa-Park steht nun unmittelbar bevor. Insgesamt 340 der prämierten Vertreter*innen freuen sich bereits auf die Einladung in den Freizeitpark. 180 der Teilnehmer*innen erwartet abends die feierliche Ehrung im Hotel Kronasar.

Weitere Infos und Dokumente finden Sie auf www.badfv.de/kleeblatt.