Kleeblätter gewinnen rasantes Derby

Von Beginn an entwickelte sich vor den gut 200 Zuschauern eine Partie, die große Ähnlichkeit mit der Begegnung der vergangenen Saison besaß. Damals siegten die Kleeblätter mit 3:1 und waren dabei von Beginn an der Elf von Trainer Demircan spielerisch und vor allem auch läuferisch total überlegen.

Sein Gegenüber auf Arnoldsweiler Seite war logischerweise mit dem Aufritt seiner Jungs total zufrieden und lobte dabei das gesamte Team. „Wir haben von Beginn an Ball und Gegner laufen lassen und waren das bessere Team. Vom Gegner war heute spielerisch nicht viel zu sehen, was auch daran lag, dass wir mit dem erstmalig seit Monaten einsatzbereiten Tayfun Pektürk als Spielgestalter und vorne mit dem Ex-Sportfreunde-Spieler Lionel Kabuya-Badibanga die beiden Unterschiedsspieler auf unserer Seite hatten“, war Trainer Kocak hoch zufrieden.

Dies wiederholte sich am Sonntagnachmittag in gleichem Maße und der SFD-Coach sah schon nach 30 Minuten, dass es an diesem Tag wieder nicht mit einem Heimsieg klappen würde. „Wir sind in der ersten halben Stunde nicht wirklich im Match angekommen, hatten keine Körpersprache, die Lauf- und Sprintbereitschaft haben gefehlt und es war vieles einfach nur Stückwerk“, war Marcel Demircan enttäuscht vom Auftreten seiner Elf und stellte für dieses Match fest, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander klafften.

Von Beginn an übernahmen die Kleeblätter das Geschehen auf dem Platz und bereits nach fünf Minuten hätte Goalgetter Bryant Baidoo die Führung mit einem Querpass zu einem Mitspieler vorbereiten können, doch er entschied sich für einen Torschuss aus einem sehr spitzen Winkel. Doch fünf Minuten später war es ihm vorbehalten, die 1:0-Führung nach vortrefflicher Vorbereitung von Lionel Kabuya-Badibanga zu markieren. Von der Heimelf kam lange Zeit kein gefährlicher Angriff zustande, ehe in der 25. Minute Jay Mbayabu nach Pass von Chahrour in den Strafraum eindrang und nach leichter Berührung Marvin Krischers zu Fall kam, was der Unparteiische mit einem Elfmeter ahndete, den Marc Wollersheim zum 1:1 verwandelte.

Dennoch änderte sich durch den Ausgleich nicht wirklich viel am Spielverlauf, denn in der 34. Minute war es erneut Kabuya-Badibanga, der seinem Gegenspieler davonlief und erneut auf Baidoo passte, der sich diesen zweiten Treffer zum 1:2 nicht nehmen ließ. Aus Frust schnappte sich Marcel Reisgies, der für Müller im Tor stand, das Leder und drosch ihn unglücklicherweise seinem Mitspieler Inan Sengül gegen den Körper, wofür er die rote Karte erhielt.

Dennoch erzielten die Dürener in Unterzahl nach der Pause durch ein Eigentor von Daniel Bleja den 2:2-Ausgleich und schöpften wieder leichte Hoffnung auf einen Punktgewinn. Doch in der 71. Minute belohnte sich Lionel Kabuya-Badibanga für seinen forschen Auftritt mit dem 3:2, ehe der zweite Gamechanger, Tayfun Pektürk, mit einem vollstreckten Foulelfmeter zum 4:2 in der 76. Minute das Endergebnis sicherte, auch wenn die Kleeblätter bis zum Ende noch die eine oder andere Chance vergaben, ein noch höheres Ergebnis zu erzielen.

