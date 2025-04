Kleben, Sammeln, Arminia fühlen – das Stickeralbum zum Jubiläum Sammeln, tauschen, kleben – und dabei tief in die Geschichte des DSC Arminia Bielefeld eintauchen! Zum 120-jährigen Jubiläum bringt der Verein ein exklusives Stickeralbum heraus, das Fans aller Altersgruppen begeistert. Dieses 36-seitige Album vereint Vergangenheit und Zukunft, indem es die bewegte Vereinsgeschichte mit aktuellen Highlights verbindet.

Seit dem 31. März 2025 ist das Sammelfieber in vollem Gange: In 40 Combi-Märkten in und um Bielefeld erhalten Fans das Album sowie die dzugehörigen Stickerpacks. "Als stolzer Partner von Arminia Bielefeld freuen wir uns, Teil dieses großartigen Projekts zu sein und die Fans gemeinsam mit Combi beim Sammeln zu unterstützen.", so Henning Jansen von der Bünting Unternehmensgruppe. Pro 10€ Einkaufswert gibt es an der Kasse ein Stickerpack mit fünf Stickern gratis dazu. Insgesamt warten 200 Sticker darauf, gesammelt, geklebt und getauscht zu werden - von aktuellen Spielern über Vereinslegenden bis hin zu unvergesslichen Momenten der Vereinsgeschichte.