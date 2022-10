KLC: Elfter Sieg in Folge für SG Rothenberg II Auch im Bruderduell gegen den FC Finkenbachtal II zeigt der Aufstiegsaspirant keinerlei Schwächen

Odenwaldkreis. Die SG Rothenberg II will zurück in die Kreisliga B, das hat die Mannschaft mit dem elften Sieg in Serie klar untermauert: Auch im Bruderduell gegen den FC Finkenbachtal II ließen sie keine Schwächen erkennen und überfuhren den Rivalen mit 4:0. FSV Erbach II macht aus einem 0:2-Rückstand noch ein Remis, sichert sich so einen Punkt und damit Platz zwei in der Tabelle.