Man of the Match! Ouail Zakraoui erzielte beim beim 13:0-Erfolg über die SKG Gräfenhausen gleich sechs Treffer. – Foto: Timo Babic

KLC: Braunshardt setzt seinen Lauf fort Aufsteiger marschiert auch durch die C-Liga +++ Zakraoui beim 13:0: Vier Tore, raus, rein, zwei Tore

Braunshardt. Vier Treffer binnen neun Minuten markiert. Zur Pause ausgewechselt. Später wieder eingewechselt. Zwei weitere Tore gemacht. Diesmal in acht Minuten. So liest sich in Kurzform, wie das Spiel des TSV Braunshardt in der Kreisliga C Darmstadt gegen die SKG Gräfenhausen II für Ouail Zakraoui am Sonntag ablief. Sechs Treffer hatte er also in Summe zum Braunshardter 13:0 (7:0)-Erfolg beigesteuert, mit dem der TSV unterstrich, dass wieder mit ihm zu rechnen ist.

TSV nicht zu stoppen Souverän war Braunshardt vergangene Saison durch die D-Liga marschiert, Meisterschaft und Aufstieg inklusive. In dieser Runde setzt das Team aus dem Weiterstädter Stadtteil seinen Lauf fort. In neun Partien sprangen 24 Punkte heraus, nur gegen Kamerun Darmstadt (0:1) gab es eine Niederlage. Mit einer Torbilanz von 43:9 stellt der TSV den besten Sturm und die beste Abwehr der C-Liga. Und Zweiter sind die Braunshardter eigentlich nur, weil Spitzenreiter SV Darmstadt 98 II (25) eine Partie mehr absolviert hat. Tolle Aussichten also. „Natürlich würden wir uns gegen einen erneuten Aufstieg nicht wehren. Wir wollen ja oben dabei sein“, sagt Patrick Iger. Doch der TSV-Trainer fügt an: „Wir bleiben auf dem Boden – gerade als Aufsteiger.“ Die Braunshardter tun gut daran, sich nicht unter Druck zu setzen. Denn die Konkurrenz, das hat der Coach längst festgestellt, ist natürlich durchaus stärker. „Da können einige Teams an einem guten Tag für Überraschungen sorgen.“ Der 41-Jährige geht entsprechend mit seinem Team um, in dem jeder Spieler eine wichtige Rolle spielt und Einsatzzeit bekommt. Da muss dann auch mal einer wie Ouail Zakraoui zumindest vorübergehend weichen, obwohl er am Sonntag einen Lauf hatte. Teamgeist ist Iger sehr wichtig. Und seitdem er über mehr personelle Alternativen verfügt, sowieso.

Coach-Iger kann aus dem Vollen schöpfen Der breitere Kader ist ein Faktor, warum es für den TSV auch eine Klasse höher so gut läuft. Er half in der Vorbereitung und hilft nun, Ausfälle zu kompensieren. „Wie auch der Lernprozess. Denn die Mannschaft setzt mehr und mehr von meinem Plan um“, nennt der Trainer des Aufsteigers einen weiteren Faktor. Zweimal wird in der Woche trainiert. Die Beteiligung, so der Trainer, der seit der vergangenen Winterpause bei Braunshardt ist, ist gut. Darauf legt er Wert. Wie auch auf Fitness und Flexibilität.