KLB: VfB Lampertheim baut Vorsprung aus

Lampertheim bleibt weiter an der Spitze und baut den Vorsprung aus. – Foto: Timo Babic (Archiv)

Bergstraße. In der B-Liga wird die Meisterschaft des VfB Lampertheim nach seinem 3:1-Erfolg bei der SG Nordheim-Wattenheim immer wahrscheinlicher. Und auch für den VfR Bürstadt könnte es schwer werden, am Ende noch Dritter zu werden nach dem 4:4 gegen den SV Kirschhausen.

Tvgg Lorsch II – TSV Gras-Ellenbach 1:3 (1:2). „Wir waren dran, haben gut mitgehalten, doch etwas unverdient verloren“, bedauerte Tvgg-Trainer Frank Bender. Nicht nachvollziehen konnte er die Rote Karte gegen seinen Torwart Glaser. Dessen Worte galten dem sehr rustikalen Einsatz des Gras-Ellenbachers Guthy. Tore: 0:1 Steinmann (12.), 1:1 Kögel (30.), 1:2, 1:3 Helm (42., 57.). – Schiedsrichter: Dagne (VfR Frankenthal. – Zuschauer: 50. – Rot für Glaser (Tvgg, 59.), Meckern. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

„In der ersten Halbzeit war das nichts Vernünftiges von meiner Mannschaft. Umso besser, dass sie sich nach dem Wechsel gerade in kämpferischer Hinsicht steigerte“, analysierte Bürstadts Trainer Tobias Fettel. Tore: 0:1 Braun (13.), 1:1 Krumpholz (45., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Hartmann-Hilter (TG Bessungen). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Volkan Yilmaz (78., Et.), wiederholtes Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Krieger

„Im ersten Durchgang waren wir klar überlegen“, freute sich Flockenbachs Trainer Felix Dalichow, der in der zweiten Hälfte aber bemerkte, dass die Bemühungen seiner Elf etwas nachließen. „Dass wir hier das Spiel nicht aus der Hand gegeben haben, lag an der Stabilität unserer Abwehr“, freute er sich noch über zwei späte Tore. Tore: 1:0 Seiler (1.), 2:0 Holz (13.), 3:0 Nag (75.), 4:0 Hebling (90.). – Schiedsrichter: Erhard (TV Hetzbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Hebling/Tobias Eck.

„Jetzt drehen wir das Spiel innerhalb von 20 Minuten noch, und dennoch verschenken wir den Sieg“, war Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, bedient. Als fragwürdig betrachtete er den Kirschhäuser Elfmeter zum 4:2 und auch die Gelb-Rote Karte gegen Volz, musste aber auch zugeben, dass seine Spieler bei den Gegentreffern einen „Fehler nach dem anderen machten.“ Tore: 0:1 (12.), 1:1 Armend Ramadani (14.), 2:1, 3:1, 4:1 Alhammod (20., 21. 29.), 4:2 Behrman (32.), 4:3 Ghanizadeh (47., Foulelfmeter), 4:4 Behrman (68.). – Schiedsrichter: Aktas (SVS Griesheim). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Volz (Bürstadt, 52.), wiederholtes Foulspiel). – Beste Spieler: Alhammod/Ghanizadeh, Behrman.

„Die hatten in der ersten Halbzeit wesentlich mehr Chancen als wir“, lobte VfB-Trainer Martin Göring das gut funktionierende Kollektiv der Gastgeber. Doch danach erarbeiteten sich der VfB ein Übergewicht und siegten auf dem schwer bespielbaren Platz verdient. „Es war ein Arbeitssieg“, so Göring. „Wenn wir in den ersten zehn Minuten zwei Treffer machen, gewinnen wir das Spiel“, bedauerte Nowa-Trainer Jens Stark.Tore: 0:1, 0:2 Pircek (44., 57.), 1:2 Pixberg (80.), 1:3 Tivriz (85.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/ Leon Holzinger, Pircek.

Die Zotzenbacher krönten ihre starke Anfangsphase mit zwei Treffern, mussten danach aber anerkennen, dass Fürth immer stärker wurde. „Die Begegnung war eines Spitzenspiels würdig“, befand Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin. Tore: 1:0, 2:0 Jannik Rauch (8., Handelfmeter, 15.), 2:1, 2:2 Kalin (32., 82.) – Zuschauer: 150 – Bes. Vorkommnis: Rot für einen ISC-Spieler (grobes Foulspiel, 80.) – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Kalin





