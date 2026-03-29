 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

KLB: VfB Lampertheim baut Vorsprung aus

Während sich der Tabellenführer Lampertheim mühsam bei der SG Nordheim-Wattenheim behauptet, endet das Verfolgerduell zwischen dem FSV Zotzenbach und dem ISC Fürth unentschieden. Kirschhausen holt 4:4 in Bürstadt.

von atth/ü · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Lampertheim bleibt weiter an der Spitze und baut den Vorsprung aus.
Lampertheim bleibt weiter an der Spitze und baut den Vorsprung aus. – Foto: Timo Babic (Archiv)

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KLB Bergstraße
VfR Bürstadt
ISC Fürth
SG NoWa
Tvgg Lorsch II

Bergstraße. In der B-Liga wird die Meisterschaft des VfB Lampertheim nach seinem 3:1-Erfolg bei der SG Nordheim-Wattenheim immer wahrscheinlicher. Und auch für den VfR Bürstadt könnte es schwer werden, am Ende noch Dritter zu werden nach dem 4:4 gegen den SV Kirschhausen.

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Heute, 13:00 Uhr
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
1
3
Abpfiff

Tvgg Lorsch II – TSV Gras-Ellenbach 1:3 (1:2). „Wir waren dran, haben gut mitgehalten, doch etwas unverdient verloren“, bedauerte Tvgg-Trainer Frank Bender. Nicht nachvollziehen konnte er die Rote Karte gegen seinen Torwart Glaser. Dessen Worte galten dem sehr rustikalen Einsatz des Gras-Ellenbachers Guthy. Tore: 0:1 Steinmann (12.), 1:1 Kögel (30.), 1:2, 1:3 Helm (42., 57.). – Schiedsrichter: Dagne (VfR Frankenthal. – Zuschauer: 50. – Rot für Glaser (Tvgg, 59.), Meckern. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Heute, 13:00 Uhr
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtSV Bürstadt II
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
1
1
Abpfiff

„In der ersten Halbzeit war das nichts Vernünftiges von meiner Mannschaft. Umso besser, dass sie sich nach dem Wechsel gerade in kämpferischer Hinsicht steigerte“, analysierte Bürstadts Trainer Tobias Fettel. Tore: 0:1 Braun (13.), 1:1 Krumpholz (45., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Hartmann-Hilter (TG Bessungen). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Volkan Yilmaz (78., Et.), wiederholtes Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Krieger

Heute, 13:00 Uhr
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
4
0
Abpfiff

„Im ersten Durchgang waren wir klar überlegen“, freute sich Flockenbachs Trainer Felix Dalichow, der in der zweiten Hälfte aber bemerkte, dass die Bemühungen seiner Elf etwas nachließen. „Dass wir hier das Spiel nicht aus der Hand gegeben haben, lag an der Stabilität unserer Abwehr“, freute er sich noch über zwei späte Tore. Tore: 1:0 Seiler (1.), 2:0 Holz (13.), 3:0 Nag (75.), 4:0 Hebling (90.). – Schiedsrichter: Erhard (TV Hetzbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Hebling/Tobias Eck.

Heute, 15:00 Uhr
VfR Bürstadt
VfR BürstadtVfR Bürstadt
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
4
4
Abpfiff

„Jetzt drehen wir das Spiel innerhalb von 20 Minuten noch, und dennoch verschenken wir den Sieg“, war Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, bedient. Als fragwürdig betrachtete er den Kirschhäuser Elfmeter zum 4:2 und auch die Gelb-Rote Karte gegen Volz, musste aber auch zugeben, dass seine Spieler bei den Gegentreffern einen „Fehler nach dem anderen machten.“ Tore: 0:1 (12.), 1:1 Armend Ramadani (14.), 2:1, 3:1, 4:1 Alhammod (20., 21. 29.), 4:2 Behrman (32.), 4:3 Ghanizadeh (47., Foulelfmeter), 4:4 Behrman (68.). – Schiedsrichter: Aktas (SVS Griesheim). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Volz (Bürstadt, 52.), wiederholtes Foulspiel). – Beste Spieler: Alhammod/Ghanizadeh, Behrman.

Heute, 15:00 Uhr
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
1
3
Abpfiff

„Die hatten in der ersten Halbzeit wesentlich mehr Chancen als wir“, lobte VfB-Trainer Martin Göring das gut funktionierende Kollektiv der Gastgeber. Doch danach erarbeiteten sich der VfB ein Übergewicht und siegten auf dem schwer bespielbaren Platz verdient. „Es war ein Arbeitssieg“, so Göring. „Wenn wir in den ersten zehn Minuten zwei Treffer machen, gewinnen wir das Spiel“, bedauerte Nowa-Trainer Jens Stark.Tore: 0:1, 0:2 Pircek (44., 57.), 1:2 Pixberg (80.), 1:3 Tivriz (85.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/ Leon Holzinger, Pircek.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
ISC Fürth
ISC FürthISC Fürth
2
2

Die Zotzenbacher krönten ihre starke Anfangsphase mit zwei Treffern, mussten danach aber anerkennen, dass Fürth immer stärker wurde. „Die Begegnung war eines Spitzenspiels würdig“, befand Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin. Tore: 1:0, 2:0 Jannik Rauch (8., Handelfmeter, 15.), 2:1, 2:2 Kalin (32., 82.) – Zuschauer: 150 – Bes. Vorkommnis: Rot für einen ISC-Spieler (grobes Foulspiel, 80.) – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Kalin