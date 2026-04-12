 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

KLB: SV Fürth gewinnt das »kleine Derby«

Die Grün-Weißen gewinnen den B-Liga-Vergleich der beiden Gruppenliga-Reserven mit 2:0. Der ISC Fürth ist dagegen auf dem besten Weg zur Rückkehr in die Fußball-A-Liga.

von Redaktion · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
Hart umkämpft war das „kleine Fürther Derby“. Hier kollidieren Tim Faehling (FC, rot) und Theo Lannert.
Hart umkämpft war das „kleine Fürther Derby“. Hier kollidieren Tim Faehling (FC, rot) und Theo Lannert. – Foto: Dagmar Jährling

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KLB Bergstraße
VfR Bürstadt
ISC Fürth
SG NoWa
Tvgg Lorsch II

Bergstraße. Nach dem 5:2 bei Olympia Lorsch II ist dem VfB Lampertheim die Meisterschaft in der B-Liga wohl nicht mehr zu nehmen. Und nach dem 4:3 über Unter-Flockenbach III spricht vieles dafür, als könnte der ISC Fürth auf direktem Wege in die A-Liga zurückkehren.

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Heute, 13:00 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
SV Fürth
SV FürthSV Fürth II
0
2
Abpfiff

Lucas Schumacher (SV) hätte seine grünen Farben in der siebten Minute fast in Führung gebracht, doch sein Schuss ging nur an die Latte. Danach waren es gefährliche Torschüsse auf beiden Seiten, die entweder knapp vorbeigingen oder die Torhüter herausforderten. Gerade dem eifrigen Emre Gözübüyük (FC) wäre hier ein Treffer zu gönnen gewesen. Doch in der 71. Minute gingen die Gäste in Führung, denn nach Marvin Dreißigackers Flachschuss in die Ecke hieß es 0:1. Endgültig für klare Verhältnisse sorgte zehn Minuten später Jan Schäfer, dessen Weitschuss direkt in den Winkel ging – 0:2. Tore: 0:1 Dreißigacker (71.), 0:2 Schäfer (81.) – Zuschauer: 180 – Beste Spieler: Emre Gözübüyük/Schumacher, Dreißigacker, Schäfer.

Heute, 15:00 Uhr
ISC Fürth
ISC FürthISC Fürth
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
4
3

Das 1:1 durch Mohamed Conde in der 41. Minute war zwar ein Zufallsprodukt, öffnete dem ISC Fürth aber das Tor zum 4:3-Heimsieg. „Sieben starke Minuten mit drei Toren haben uns genügt, um die Begegnung für uns zu entscheiden. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir sie nicht noch einmal spannend gemacht hätten“, konstatierte Fürths Trainer Ogün Hanci. Tore: 0:1, 4:2 Seiler (34., 90.), 1:1 Conde (41.), 2:1 Khallaf (70.), 3:1 Bayraktar (74.), 4.1 Kalin (77.), 4:3 Eggers (90.+5.) – Schiedsrichter: Erdem Agdere – Zuschauer: 70 – Beste Spieler: Can Zaim/Wiegand.

Heute, 15:00 Uhr
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
SG Gronau
SG GronauSG Gronau
1
5
Abpfiff

Johannes Kolmer höchstpersönlich, der Vorsitzende der Schiedsrichtervereinigung Heidelberg, leitete die Begegnung, in der die Gras-Ellenbacher als Favorit galten. „Das war nichts in der ersten Halbzeit und in unserer besseren zweiten Halbzeit konnten wir es auch nicht mehr rausreißen“, sah Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger eine schwache Vorstellung seiner Elf. Den Gronauern hingegen bescheinigte er, dass sie sehr kampfstark waren. Nicht zu vergessen die Effizienz vor dem Tor der Gastgeber. Tore: 0:1 Schäfer (13.), 0:2, 0:3 Rettig (17., 26.), 1:3 Siby (59.), 1:4 Zillig (60.), 1:5 Lütje (76.) –Schiedsrichter: Kolmer (Heidelberg) – Zuschauer: 90 – Beste Spieler: keine/Rettig.

Heute, 15:00 Uhr
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
1
1
Abpfiff

Die faire Begegnung nahm einen gerechten Ausgang. „Mit dem Punkt können beide Mannschaften leben“, sagte Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt und sah eine sehr engagierte Tvgg, die seiner Elf alles abverlangte. In der 67. Minute aber kam der SVK zum verdienten Ausgleich: Als der Ball schön durchgesteckt wurde, lief Jason Behrman alleine aufs Lorscher Tor zu und traf. Tore: 0:1 D‘Ignoti (51.), 1.1 Behrman (67.) – Zuschauer: 50 – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach) – Beste Spieler: Geschlossene Leistungen beider Seiten.

Heute, 15:00 Uhr
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
3
3
Abpfiff

„Wir haben zwei Punkte verschenkt“, schimpfte Jens Stark, der Trainer der SG Nordheim/Wattenheim und bedauerte, dass seine Elf nach vielversprechendem Anfang zu Beginn der zweiten Halbzeit das 4:1 verpasste. Die Zotzenbacher Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Die haben in der Schlussphase nur auf ein Tor gespielt und das war das unsere“, beobachtete Stark. Tore: 1:0 Keller (3.), 2:0 Gress (17.), 2:1 Baur (25.), 3:1 Bormuth (40.), 3:2 Aydogan (70.), 3:3 Jannik Rauch (75., Handelfmeter) – Schiedsrichter: Bajan (MTSV Beindersheim) – Zuschauer: 70 – Beste Spieler; Gress/Aydogan.

Heute, 13:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
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Abpfiff

„Wir haben zu viele Chancen liegen lassen“, ärgerte sich Lampertheims Trainer Martin Göring ein wenig. Letztlich aber sah er einen hochverdienten Erfolg seiner Elf. Die gastgebende Olympia hätte in der zweiten Halbzeit zwar aufgemacht, doch am Spielausgang änderte dies nichts mehr. „Wir waren zu jedem Zeitpunkt Herr der Lage“, befand Göring. Tore: 0:1, 1:3, 1:4, 1.5 Härtel (16., 60., 68., 77.), 0:2 Pircek (35., Foulelfmeter), 1.2, 2:5 Servatius (51., 82.) – Schiedsrichter: Emre Aktas (SVS Griesheim) - Zuschauer: 70 – Beste Spieler: Servatius/ Härtel.

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Zwingenberg
SV Eintracht ZwingenbergZwingenberg
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtSV Bürstadt II
4
1
Abpfiff

Zwingenberg kam zu einem wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Tore: 0:1 Krumpholz (19.), 1:1 Stas (43.), 2:1 Erkek (51.), 3:1 Stas (63.), 4:1 Deniz (79.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot gegen Krusko (29./Zwingenberg) wegen Meckerns.