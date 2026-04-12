KLB: SV Fürth gewinnt das »kleine Derby«

Hart umkämpft war das „kleine Fürther Derby“. Hier kollidieren Tim Faehling (FC, rot) und Theo Lannert. – Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Nach dem 5:2 bei Olympia Lorsch II ist dem VfB Lampertheim die Meisterschaft in der B-Liga wohl nicht mehr zu nehmen. Und nach dem 4:3 über Unter-Flockenbach III spricht vieles dafür, als könnte der ISC Fürth auf direktem Wege in die A-Liga zurückkehren.

Lucas Schumacher (SV) hätte seine grünen Farben in der siebten Minute fast in Führung gebracht, doch sein Schuss ging nur an die Latte. Danach waren es gefährliche Torschüsse auf beiden Seiten, die entweder knapp vorbeigingen oder die Torhüter herausforderten. Gerade dem eifrigen Emre Gözübüyük (FC) wäre hier ein Treffer zu gönnen gewesen. Doch in der 71. Minute gingen die Gäste in Führung, denn nach Marvin Dreißigackers Flachschuss in die Ecke hieß es 0:1. Endgültig für klare Verhältnisse sorgte zehn Minuten später Jan Schäfer, dessen Weitschuss direkt in den Winkel ging – 0:2. Tore: 0:1 Dreißigacker (71.), 0:2 Schäfer (81.) – Zuschauer: 180 – Beste Spieler: Emre Gözübüyük/Schumacher, Dreißigacker, Schäfer.

Das 1:1 durch Mohamed Conde in der 41. Minute war zwar ein Zufallsprodukt, öffnete dem ISC Fürth aber das Tor zum 4:3-Heimsieg. „Sieben starke Minuten mit drei Toren haben uns genügt, um die Begegnung für uns zu entscheiden. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir sie nicht noch einmal spannend gemacht hätten“, konstatierte Fürths Trainer Ogün Hanci. Tore: 0:1, 4:2 Seiler (34., 90.), 1:1 Conde (41.), 2:1 Khallaf (70.), 3:1 Bayraktar (74.), 4.1 Kalin (77.), 4:3 Eggers (90.+5.) – Schiedsrichter: Erdem Agdere – Zuschauer: 70 – Beste Spieler: Can Zaim/Wiegand.

Johannes Kolmer höchstpersönlich, der Vorsitzende der Schiedsrichtervereinigung Heidelberg, leitete die Begegnung, in der die Gras-Ellenbacher als Favorit galten. „Das war nichts in der ersten Halbzeit und in unserer besseren zweiten Halbzeit konnten wir es auch nicht mehr rausreißen“, sah Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger eine schwache Vorstellung seiner Elf. Den Gronauern hingegen bescheinigte er, dass sie sehr kampfstark waren. Nicht zu vergessen die Effizienz vor dem Tor der Gastgeber. Tore: 0:1 Schäfer (13.), 0:2, 0:3 Rettig (17., 26.), 1:3 Siby (59.), 1:4 Zillig (60.), 1:5 Lütje (76.) –Schiedsrichter: Kolmer (Heidelberg) – Zuschauer: 90 – Beste Spieler: keine/Rettig.

Die faire Begegnung nahm einen gerechten Ausgang. „Mit dem Punkt können beide Mannschaften leben“, sagte Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt und sah eine sehr engagierte Tvgg, die seiner Elf alles abverlangte. In der 67. Minute aber kam der SVK zum verdienten Ausgleich: Als der Ball schön durchgesteckt wurde, lief Jason Behrman alleine aufs Lorscher Tor zu und traf. Tore: 0:1 D‘Ignoti (51.), 1.1 Behrman (67.) – Zuschauer: 50 – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach) – Beste Spieler: Geschlossene Leistungen beider Seiten.

„Wir haben zwei Punkte verschenkt“, schimpfte Jens Stark, der Trainer der SG Nordheim/Wattenheim und bedauerte, dass seine Elf nach vielversprechendem Anfang zu Beginn der zweiten Halbzeit das 4:1 verpasste. Die Zotzenbacher Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Die haben in der Schlussphase nur auf ein Tor gespielt und das war das unsere“, beobachtete Stark. Tore: 1:0 Keller (3.), 2:0 Gress (17.), 2:1 Baur (25.), 3:1 Bormuth (40.), 3:2 Aydogan (70.), 3:3 Jannik Rauch (75., Handelfmeter) – Schiedsrichter: Bajan (MTSV Beindersheim) – Zuschauer: 70 – Beste Spieler; Gress/Aydogan.

„Wir haben zu viele Chancen liegen lassen“, ärgerte sich Lampertheims Trainer Martin Göring ein wenig. Letztlich aber sah er einen hochverdienten Erfolg seiner Elf. Die gastgebende Olympia hätte in der zweiten Halbzeit zwar aufgemacht, doch am Spielausgang änderte dies nichts mehr. „Wir waren zu jedem Zeitpunkt Herr der Lage“, befand Göring. Tore: 0:1, 1:3, 1:4, 1.5 Härtel (16., 60., 68., 77.), 0:2 Pircek (35., Foulelfmeter), 1.2, 2:5 Servatius (51., 82.) – Schiedsrichter: Emre Aktas (SVS Griesheim) - Zuschauer: 70 – Beste Spieler: Servatius/ Härtel.

Zwingenberg kam zu einem wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Tore: 0:1 Krumpholz (19.), 1:1 Stas (43.), 2:1 Erkek (51.), 3:1 Stas (63.), 4:1 Deniz (79.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot gegen Krusko (29./Zwingenberg) wegen Meckerns.