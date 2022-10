KLB: Steinbach II ist schwer auszurechnen In Kreisliga B steht Spitzenreiter Spvgg. Kinzigtal bei der TSG Steinbach II vor einer hohen Hürde +++ Schlager zwischen Finkenbachtal und Neustadt

Odenwaldkreis. Wieder ein Schlagerspiel in der Kreisliga B: Der mit neun Siegen in den Wettbewerb gestartete FC Finkenbachtal trifft am Sonntag (15 Uhr) auf den TSV Neustadt, der gerade mit einem 7:0-Erfolg gegen den FV Mümling-Grumbach II bis auf Rang zwei kletterte.

Es könnte eine der spannendsten Partien an der Beerfelder Straße werden. Noch immer stellt der TSV eine der durchschlagskräftigsten Teams der Liga in dieser Saison. Unter der Voraussetzung, dass die Breuberger mit ihrer vollen Kapelle in Finkenbach aufspielen werden, muss sich die Elf von FC-Trainer Marco Flick warm anziehen. Neustadt ist wohl eine der Mannschaften, die in der Kreisliga B am gefährlichsten aus der Balleroberung heraus ins Umschaltspiel kommt. Durch Spielabsagen oder Verlegungen konnte der FC aber noch nicht richtig in einen Spielrhythmus finden, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt in der Saison spätestens hergestellt sein sollte. Berücksichtigt man auch diese Umstände, dann könnte es in diesem Duell, das sicher auch richtungsweisend ist, am Sonntag extrem spannend werden.