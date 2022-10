Türk Spor Bad Schwalbach hat für die erste Niederlage vom SC Daisbach gesorgt. – Foto: Andreas Emanuel

KLB RTK: Türk Spor holt zwei 5:3-Siege in drei Tagen Türk Spor fügt am Freitag Daisbach die erste Pleite zu und besiegt am Sonntag Barisspor +++ Johannisberger Aufholjagd

Rheingau-Taunus. Bereits am Freitag hatte der SC Daisbach mit dem 3:5 bei Türk Spor Bad Schwalbach die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Türk Spor hatte gar noch Kraft, am Sonntag erneut mit 5:3 zu gewinnen. Diesmal bei Aufsteiger Barisspor Idstein.

Der FSV Taunusstein kassierte bei der zweiten Garnitur des SV Johannisberg eine frühe Rote Karte gegen Cuma Coban, lag dank Yonas Fseha und Mikail Alici trotz Unterzahl aber zur Pause 2:0 in Führung. Ehe die Rheingauer zur Aufholjagd bliesen. Tim Wahl, Jan Siegler (Freistoß) und Max Waldmann (85., nach Flanke von Wahl) bogen die Partie mit ihren Toren noch zum 3:2 (0:2)-Sieg für Johannisberg II um. Türkspor Bad Schwalbach – SC Daisbach 5:3 (3:1). – Tore: O. Tigli (3, ein Elfmeter), Spirer (2) / Kujawski, S. Hofmann, Tristan Rock (Elfmeter). SV Walsdorf II – FV 08 Geisenheim II 6:3 (4:2). – Tore: Da. Schneider (2), D. Scheid, J. Mankel, Akcayir, Eigentor / M. Gül, F. Stutzer, M. Philipp. SG Schlangenbad II – SG Orlen II 1:4 (1:2). – Tore: Wippel / Felke (2), Döring, A. Müller.