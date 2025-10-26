KLB Odenwald: Kein Sieger im Topduell, Brensbach an der Spitze

ODENWALDKREIS. Neuer Tabellenführer in der Kreisliga B ist die SSV Brensbach II, die bei Aufsteiger SG Rothenberg II überzeugte und einen ungefährdeten 4:1-Erfolg einfuhr. Drei Spiele mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Ein Unentschieden gab es dagegen im Spitzenspiel zwischen Michelstadt II und Hetzbach, dennoch bleiben beide Teams aussichtsreich im Kampf um die Spitze.

TSV Günterfürst II – TV Fränkisch-Crumbach II 3:1 (1:0). Überlegene Vorstellung der ambitionierten Günterfürster Reserve, die durch Anton Mares (25.) zum Seitenwechsel in Führung lag. „Die Gäste hatten auch ihre Chancen, trafen aber lediglich Latte und Pfosten“, berichtete Sascha Vetter vom TSV. Die Entscheidung fiel nach einer Stunde, als Philipp Köbler (63., per Heber) und wiederum Anton Mares (68., nach Eckball) auf 3:0 erhöhten. Tim Kolthoff (80., Foulelfmeter) verkürzte. „Wir haben aber nichts mehr anbrennen lassen.“

VfL Michelstadt II – TV Hetzbach 1:1 (1:1). Der VfL II erwischte einen Traumstart, ging bereits in der Anfangsminute durch Orkun Sekinpunar in Front. Jörg Schwinn (11.) egalisierte bereits wenig später. „Über die gesamte Distanz war unsere Mannschaft tonangebend. Hetzbach war vor allem über Konter gefährlich“, sagte Holger Sievers vom VfL. Michelstadt nutzte nicht konsequent genug seine Chancen, und so holten sich defensiv stabile Gäste nicht unverdient einen Zähler.

SG Rimhorn/Neustadt II – SV Beerfelden 3:2 (3:2). In der Frühphase war der Gast besser im Spiel und markierte durch Martin Thiess nach zehn Minuten den Führungstreffer. Danach war Rimhorn auf Betriebstemperatur und drehte durch Dino Gusic (14., 17.) das Spiel. Ein Beerfelder Eigentor von Patrick Wrba (27.) baute für die Führung der Platzherren auf 3:1 aus. Unmittelbar vor der Halbzeit kam der SVB zum Anschlusstreffer: Benjamin Jukic (44.) war zur Stelle. „Wir haben in der zweiten Hälfte nur noch auf Konter gespielt und verteidigten das Ergebnis erfolgreich“, sagte Niko Kotsikas von der SG II. Ampelkarte: Dominik Hallstein (43./Rimhorn).

SG Rothenberg II – SSV Brensbach II 1:4 (0:1). „Das war ein ganz schwieriges Spiel für uns, in dem wir alles versuchten, aber durch einen Fehler gerieten wir zur Pause in den Rückstand“, so Melvin Huber von der SGR. Markus Lackner (5., 60.), Christoph Bardohl (54.) und Robin Schmid (75.) schossen die Brensbacher komfortabel in Führung. Paul Ihrig (90.) verkürzte. „Unsere Mannschaftsleistung war gegen spielstarke Brensbacher in Ordnung, trotz der Niederlage.“

TSV Bullau – Spvgg. Kinzigtal 2:3 (0:1). Pascal Stummer (35.), Christian Ruf (56.) und Marko Jerkic (70.) schossen die Ober-Kinziger mit 3:0 in Führung. Nur zu Beginn war der Gastgeber gleichwertig. Die Spielvereinigung spielte sich weitere hochkarätige Chancen heraus, versäumte es aber die Führung auszubauen.

KSV Haingrund – SG Rothenberg II 4:0 (3:0). Das frühe Tor von Luis Tartler (2.) war der Grundstein für den Haingrunder Erfolg. Noch vor der Halbzeitpause belohnten Maximilian Gessner (27.) und Aaron Risch (31.) mit ihren Toren den mutigen Auftritt des Aufsteigers. Erneut Aaron Risch (54.) war es, der den Sack in der zweiten Hälfte zuschnürte und damit einen wichtigen Haingrunder Sieg für den Klassenerhalt einfuhr. Gelb-Rote Karte: Leon Stelke (89./SGR II).





