KLB: Neustadt feiert Kantersieg TSV pirscht sich in B-Liga an Spitzenreiter Kinzigtal heran, dessen Partie ausfiel

ODENWALDKREIS. Der TSV Neustadt kommt in der Kreisliga B bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Spvgg Kinzigtal heran. Gleich mit 7:0 distanzierten die Neustädter den FV Mümling-Grumbach II.

VfL Michelstadt II – Türk Breuberg 2:3 (0:3). Zuerst erschien der Unparteiische nicht, dann verschlief der VfL II auch noch die erste Viertelstunde und lag schnell 0:2 hinten. Ein Doppelschlag von Aliman Rifat Bourak (10., 13.) brachte Breuberg in Front. Nur wenig später baute Selcuk Agca (22.) die Gästeführung aus. „Die Gegentore fielen durch vermeidbare Fehler, aber danach hat unsere Mannschaft nicht aufgegeben und kam durch die Tore von Sadar Habibi (54.) und Lorenz Emmerich (58, aus 35 Metern) zurück“, verriet Holger Sievers (VfL). In der Schlussphase traf Michelstadts Noah Nagel nur den Querbalken, es hätte der nicht unverdiente Ausgleich gewesen sein können.

TSV Günterfürst II – TV Hetzbach II 2:1 (1:0). Philipp Schwede (10.) und Jan Schmachtel (48.) brachten die Platzherren 2:0 in Führung. „Wir hätten diese Führung ausbauen können, taten es aber nicht und so verflachte die Begegnung zunehmend. In der zweiten Hälfte ließ der TSV II erneut mehrere Chancen liegen, dadurch wurde es in der Schlussphase noch einmal hektisch. „Unnötig“, wie Oliver Naas meinte. Marvin Tigges (89.) stellte noch auf 2:1, doch wirklich was anbrennen wollte nichts mehr.

TSV Neustadt – FV Mümling-Grumbach II 7:0 (6:0). Neustadts Boris Pilger sprach von klarer Dominanz seiner Elf. Grumbachs Akteure standen viel zu weit weg vom Gegner, überließen so den Neustädtern genügend Raum zum Kombinieren. Bereits zur Pause war das halbe Dutzend voll. Auch wenn sich Grumbach nach der Pause reinhängte, für eine hochkarätige Chance reichte es erneut nicht. Die Tore für den TSV markierten Joshua Schmidt (3., 15.), Emil Rus (8., 30.,)Marvin Pilger (18..) Nico Walter (43.) und Nils Epke (60.).

VfR Würzberg – TSG Steinbach II 3:0 (0:0). Simon Menger (56.), Tobias Back (59.) sowie Selman Bakla (69.) trafen für die Würzberger. Der VfR lieferte eine gute Vorstellung, war schon in den ersten 45 Minuten klar überlegen. Steinbachs Reserve kam nicht zur Entfaltung. Dem Engagement des VfR hatten die Gäste nichts entgegenzusetzen. Nach 70 Minuten war die Begegnung gelaufen und endete mit einem verdienten Heimsieg.