KLB: Kinzigtaler Überraschung B-Ligist führt mit einem Zähler vor Finkenbachtal die Tabelle an – und der TSV Neustadt ist dicht dran

Odenwaldkreis . Der Kampf um die Spitze in der Kreisliga B bleibt spannend: Vor dem zehnten Spieltag führt die Spielvereinigung Kinzigtal mit einem Zähler vor dem FC Finkenbachtal. Seit Donnerstagabend ist auch der TSV Neustadt dicht am Führungsduo dran. Alle drei Mannschaften müssen sich am Sonntag auf fremden Plätzen behaupten.