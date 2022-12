KLB: Günterfürsts Reserve weiter auf dem Vormarsch TSV schlägt Finkenbachtal und trifft nun auf Spitzenreiter Neustadt +++ Kinzigtal bei Türk Breuberg

ODENWALDKREIS. Die Perspektivmannschaft des TSV Günterfürst sorgt derzeit in der Kreisliga B für Furore. Nachdem der TSV der Spvgg Kinzigtal die erste Niederlage beibrachte, gewannen die Günterfürster auch das Nachholspiel gegen Meisterschaftsfavorit FC Finkenbachtal 5:3 (3:1) und kletterten dadurch in der Tabelle auf Rang zwei.

Sonntag wartet schon Neustadt

Und nun kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der B-Liga – die Günterfürster Reserve empfängt am Sonntag (12 Uhr) den TSV Neustadt. Erster gegen Zweiter. Mit einem Sieg könnte die TSV-Reserve zumindest mit Neustadt gleichziehen, wird aber aufgrund des Torverhältnisses nicht vorbeiziehen können.

Am Mittwoch, gegen den FC Finkenbachtal, präsentierte sich der TSV Günterfürst II bärenstark, ging durch Philipp Köbler (16.), Jan Schmachtel (27.) und Lukas Köbler (44.), bei Gegentor von Marcel Jung (40.), mit 3:1 in den Seitenwechsel. Luke Jochim (57.) drehte auf 4:1, ehe der FC durch Julian Walz (78.) und Marcel Jung (90.+3) auf 3:4 herankam. Das 5:3 markierte Lukas Köbler (90.+4). Für die Aufstiegsambitionen des FC Finkenbachtal bedeutet diese Niederlage einen herben Dämpfer. Am Sonntag ist der FCF spielfrei.