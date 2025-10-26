KLB Groß-Gerau: Last-Minute-Sieg für Stockstadt im Topspiel

Groß-Gerau. Mit vier Toren lag der Tabellenführer aus Stockstadt zur Pause schon deutlich in Führung. Doch wurde es noch ganz eng im B-Liga-Spitzenspiel gegen Alemannia Königstädten, die trotz Unterzahl den 4:4-Ausgleich schaffte. In der Nachspielzeit erhielt Stockstadt aber noch einen Foulelfmeter, den Celal Persilioglu zum umjubelten Siegtreffer nutzte.

„Die erste Halbzeit haben wir klar dominiert. Dann ging nichts mehr bei uns. Königstädten hätte einen Punkt verdient“, räumte Walter Götz von der SKG ein. Bei der Alemannia, die ohne vier gesperrte Spieler auskommen musste, sah Trainer Garo Kiren sein junges Team in der ersten Halbzeit „unnötige Tore“ kassieren. „Wir sind da nicht in Fahrt gekommen.“ Mit der Einwechslung von Ihsan Kanat und Abdulrahman Abdulrahman zur Pause lief es jedoch „super“, wie er fand. Nach dem bitteren späten Gegentreffer zum 4:5 muss seine Mannschaft die Stockstädter allerdings nun schon auf vier Punkte ziehen lassen.

Setzte sich Eintracht Rüsselsheim mit einem 6:0 über Bauschheim II vor Königstädten auf Platz zwei, verlor der TV Crumstadt das Verfolgerduell gegen den durch Erstmannschaftsspieler verstärkten FV Hellas Rüsselsheim II mit 0:1. Den Siegtreffer erzielte Athanasios Koukoulis kurz vor der Pause. „Unsere komplette Abwehrkette hat gefehlt. In der zweiten Halbzeit konnten wir unsere Chancen nicht nutzen“, bedauerte TVC-Coach Bastian Heist.

Wichtige Punkte für den Klassenerhalt holte der TSV Goddelau II beim 4:0 im Kellerduell über Dersim Rüsselsheim II. „Wir hätten nach 15 Minuten schon 3:0 führen können“, meinte Trainer Patrice Heckmann. Mit dem dritten Tor durch Philip Kautzmann war die ruppige, zerfahrene Partie aber dann bereits entschieden (65.).

Auch der SV 07 Geinsheim II konnte mit Julia Losert als fester Größe im Team über einen 4:2-Erfolg bei der SV 07 Bischofsheim II jubeln und verbesserte sich von der Abstiegszone weg auf Rang elf. Auf Bischofsheimer Seite haderte Trainer Ben Radke mit der Chancenverwertung: „In der Schlussphase hat dann Kokolo Baku einen Foulelfmeter vergeben. Im Gegenzug gab es einen strittigen Elfmeter für die Geinsheimer, den sie zur Führung nutzten.“

