KLB GG: Stockstadt auch in Unterzahl nicht zu schlagen

Kreis Groß-Gerau. Auch am vorletzten Spieltag des Jahres ließ sich die SKG Stockstadt nicht von der Spitze verdrängen. Mit einem klaren 6:0 über Germania Gustavsburg führt sie weiter die B-Liga Groß-Gerau an.

Eintracht Rüsselsheim bleibt Stockstadt auf den Fersen und hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger. „Das ist die beste Hinrunde seit fünf Jahren“, betont Trainer Luigi Pennino stolz. Trotz neun Ausfällen gelang bei der SV 07 Bischofsheim II ein 4:1 (1:0)-Arbeitssieg. „Ein raues Spiel auf glattem Boden, aber die Jungs haben das gut gemacht.“ Bei Bischofsheim sah Trainer Ben Radke seine Mannschaft lange mithalten und kurz nach der Pause zum Ausgleich kommen, „aber wir waren nach vorne nicht zwingend genug“.

Wie SKG-Vorsitzender Walter Götz betonte, „haben wir schönen Fußball gespielt und in Unterzahl wieder guten Kampfgeist gezeigt“. Dabei musste Keeper David Stein beim Stand von 2:0 Mitte der ersten Halbzeit mit Rot vom Platz, weil er den Ball vor dem Strafraum aufgenommen hatte. Feldspieler Emirhan Kilic wechselte zwischen die Pfosten, ehe zur Halbzeit Henning Götz von einem Feuerwehreinsatz zurückkehrte und ins Tor ging. Danach schraubte die SKG den Sieg in die Höhe.

Mit einem knappen 2:1 beim Drittletzten Olympia Biebesheim II verteidigte der TV Crumstadt seinen dritten Platz. Co-Trainer Alex Hess sah eine starke erste Hälfte „mit 80 Prozent Ballbesitz. Dann haben wir aber schwer nachgelassen.“ Olympia-Coach Aktan Ak bedauerte: „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Nach dem Anschlusstreffer kamen wir zu keinen klaren Chancen mehr.“

Alemannia Königstädten „fehlt die Konzentration“

Alemannia Königstädten musste sich auf Rang vier gegen Haßloch mit einem 2:2 begnügen. „Uns hat die Konzentration gefehlt“, monierte Trainer Garo Kiren und beklagte zwei folgenreiche Torwartpatzer. Simon Hailu vergab freistehend die Chance zum 3:1, worauf der TVH durch einen Distanzschuss von Alessio Sacco zum „verdienten“ Ausgleich kam, fand Trainer Martin Schwabe.

Durch ein 4:2 über Dersim Rüsselsheim II schloss die TSG Worfelden zu den ersten Fünf auf. Maximilian Thomas von der TSG sah beim 4:2 „einen sehenswerten 30 Meter-Freistoß“ von Marcel Schwarz.

Der TSV Goddelau II reichte mit einem 2:0 beim SV Geinsheim II den Relegationsplatz an Dersim weiter. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Dann kam Geinsheim gut ins Spiel. Trotzdem konnten wir noch auf 2:0 erhöhen“, freute sich TSV-Coach Patrice Heckmann. Bei Geinsheim bedauerte Trainer Timo Johannes: „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und zweimal ganz schlecht verteidigt.“

Tore: 1:0 Boztepe (11.), 2:0 Avni Krasniqi (22.), 3:0 Hodzic (54.), 4:0 Kilic (72./FE), 5:0 Avni Krasniqi (85./FE), 6:0 Kilic (88.). Rot: Stein (SKG/26.).

Tore: 0:1 Kherraz (21.), 1:1 Pfeffer (49.), 1:2 Nobile (61.), 1:3 Tascan (72.), 1:4 Pentidis (86.).

Tore: 0:1 Shukor Ahmady (28.), 1:1 Liefke (57./FE), 2:1 Hailu (72.), 2:2 Sacco (77.).

Tore: 0:1 Lueer (22.), 0:2 Schneider (44.), 1:2 Semmler (68.).

Tore: 1:0 Biron, 1:1 Düzgün (FE), 2:1 Stepanescu, 2:2 Atalby, 3:2 Orio, 4:2 Schwarz.

Tore: 0:1 Vestweber (77.), 0:2 Hess (86.).





