KLB GG: Eintracht bleibt an Stockstadt dran

Kreis Groß-Gerau. Bis auf einen Punkt an Stockstadt dran: Mit einem 5:2 in Worfelden haben die Fußballer von Eintracht Rüsselsheim zum spielfreien Spitzenreiter in der B-Liga aufgeschlossen. Dahinter musste sich Alemannia Königstädten mit einem 5:5 gegen die SV 07 Bischofsheim II begnügen.

Ohne Stammkeeper Daniel Berger lag sie Mitte der ersten Halbzeit schon 0:3 hinten, kam aber bis zur Pause auf 2:3 heran. Kokolo Bako brachte Bischofsheim mit einem Doppelschlag 5:2 in Führung. Doch kam die Alemannia in der langen Nachspielzeit durch Ihsan Kanat noch zum 5:5-Ausgleich. Wie Trainer Garo Kiren meinte, „hatten dann Anthony Noorali und Simon Hailu noch den Siegtreffer auf dem Fuß“.

Nur mit großer Mühe setzte sich der TV Crumstadt auf Platz vier mit 5:4 beim Aufsteiger Dersim Rüsselsheim II durch, konnte dabei einen 1:3-Rückstand zur Pause ausgleichen und danach gleich 5:3 in Führung gehen. Mit dem Anschlusstreffer (60.) gab Dersim jedoch Vollgas. „Aber wir haben uns hinten reingestellt und die Führung über die Zeit gebracht“, atmete Co-Trainer Alex Hess am Ende auf.

Tore: 0:1 Tron (1.), 1:1 Yildiz (13.), 2:1 Taybara (23.), 3:1 Yildiz (24.), 3:2 Tron (30.), 3:3 Conrad (42.), 3:4 Schulz (46.), 3:5 Conrad (47.), 4:5 Yildiz (60.).

Mit dem dritten Sieg in Folge bleibt auch die SG Trebur-Astheim II unter den Top fünf. Trainer Philipp Lorenz meinte zum 4:2 (1:2) über Goddelau II: „Wir haben nach dem 1:0 etwas den Faden verloren, konnten das aber nach der Halbzeit souverän drehen.“ Germania Gustavsburg gewann 2:0 in Biebesheim und ist schon sechs Spiele ungeschlagen.

Tore: 0:1 Pentidis, 1:1 Michl, 1:2 Frenkos, 1:3 Pentidis, 1:4 Frenkos, 1:5 Amr, 2:5 Schmidt.