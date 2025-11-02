KLB GG: Eintracht bleibt an Stockstadt dran

Kreis Groß-Gerau. Bis auf einen Punkt an Stockstadt dran: Mit einem 5:2 in Worfelden haben die Fußballer von Eintracht Rüsselsheim zum spielfreien Spitzenreiter in der B-Liga aufgeschlossen. Dahinter musste sich Alemannia Königstädten mit einem 5:5 gegen die SV 07 Bischofsheim II begnügen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Ohne Stammkeeper Daniel Berger lag sie Mitte der ersten Halbzeit schon 0:3 hinten, kam aber bis zur Pause auf 2:3 heran. Kokolo Bako brachte Bischofsheim mit einem Doppelschlag 5:2 in Führung. Doch kam die Alemannia in der langen Nachspielzeit durch Ihsan Kanat noch zum 5:5-Ausgleich. Wie Trainer Garo Kiren meinte, „hatten dann Anthony Noorali und Simon Hailu noch den Siegtreffer auf dem Fuß“.
Tore: 0:1 Diener (14.), 0:2 Baku (22.), 0:3 Diener (25./FE), 1:3 Sahan (32.), 2:3 Hailu (39.), 2:4, 2:5 Baku (55., 59.), 3:5 Sahin (60.), 4:5 Hilu (70.), 5:5 Kanat (90.+7).
Nur mit großer Mühe setzte sich der TV Crumstadt auf Platz vier mit 5:4 beim Aufsteiger Dersim Rüsselsheim II durch, konnte dabei einen 1:3-Rückstand zur Pause ausgleichen und danach gleich 5:3 in Führung gehen. Mit dem Anschlusstreffer (60.) gab Dersim jedoch Vollgas. „Aber wir haben uns hinten reingestellt und die Führung über die Zeit gebracht“, atmete Co-Trainer Alex Hess am Ende auf.
Tore: 0:1 Tron (1.), 1:1 Yildiz (13.), 2:1 Taybara (23.), 3:1 Yildiz (24.), 3:2 Tron (30.), 3:3 Conrad (42.), 3:4 Schulz (46.), 3:5 Conrad (47.), 4:5 Yildiz (60.).
Mit dem dritten Sieg in Folge bleibt auch die SG Trebur-Astheim II unter den Top fünf. Trainer Philipp Lorenz meinte zum 4:2 (1:2) über Goddelau II: „Wir haben nach dem 1:0 etwas den Faden verloren, konnten das aber nach der Halbzeit souverän drehen.“ Germania Gustavsburg gewann 2:0 in Biebesheim und ist schon sechs Spiele ungeschlagen.
Tore: 0:1 Pentidis, 1:1 Michl, 1:2 Frenkos, 1:3 Pentidis, 1:4 Frenkos, 1:5 Amr, 2:5 Schmidt.
Tore: 1:0 Döller (16.), 1:1 Lange (34.), 1:2 Chlebnicek (38./FE), 2:2, 3:2 Sohn (49., 69.), 4:2 Feth (90.+2).
Tore: 1:0 Grein, 1:1, 1:2 Fahim Ahmadi.
Tore: 0:1 Ibrahim (29.), 0:2 Hesse (57.).