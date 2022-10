KLB: Führungsduo gibt sich keine Blöße Die Spitzenreiter Kinzigtal und FC Finkenbachtal fahren die erwarteten Siege ein

SV Lützel-Wiebelsbach II – TSV Neustadt 1:6 (1:2). Bernd Helfer (SVL) machte deutlich, dass der SVL durch seine Personalprobleme in der zweiten Hälfte immer deutlicher abbaute, konditionell gegen clevere Neustädter einbrach. Torfolge: 0:1 Emil Rus (4.), 1:1 Berkay Istec (20.), 1:2 Marvin Pliger (27.), 1:3 Nils Ebke (52.), 1:4 Pilger (63.), 1:5 Joshua Schmidt (66.), 1:6 Eigentor SVL II (72.).

TSG Steinbach II – SG Bad König/Zell II 1:0 (0:0). Waldemar Reifuss (21., Volleyschuss nach Flanke) markierte das alles entscheidende Tor. Dabei hätte der Steinbacher Heimsieg leicht deutlicher ausfallen können, eigentlich müssen: Albin Lulaj (68.) und Benjamin Merino (81.) verschossen jeweils einen Foulelfmeter. So blieb es bis zum Schlusspfiff eine offene Begegnung, in der alles hätte passieren können.

VfR Würzberg – Spvgg Kinzigtal 0:5 (0:2). Hasan Cur (9., 50., 65.), Marko Jerkic (21., Konter) und Sergej Jakovenko (55.) ließen dem VfR mit ihren Toren keine Chance. Kinzigtal operierte schnell und zielstrebig, führte schon zur Pause verdient. Auch im zweiten Abschnitt war der Gast klar überlegen, dennoch zeigte sich der VfR engagiert.

KSV Haingrund – TSV Günterfürst II 1:2 (0:2). Schon zur Pause führte der Gast durch Christopher Rein (19., Abstauber) und Phlipp Köbler (23., aus 25 Metern in den Winkel). Haingrund auch mit Chancen, scheiterte aber am hervorragend reagierenden Fabian Volk im Günterfürster Tor. Dann fiel aus dem Nichts der Anschlusstreffer: Luis Tartler (57.) trifft zuerst an den Innenpfosten, von da aus ins Tor zum 1:2. Dabei blieb es, obwohl der KSV alles investiert und stets auf den Ausgleich drängte.