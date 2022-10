KLB: Duell um Platz eins Kinzigtal empfängt Finkenbachtal in B-Liga

ODENWALDKREIS. Die Spielvereinigung Kinzigtal baute zuletzt ihre Siegesserie in Würzberg eindrucksvoll aus, führt mit einem Punkt vor dem FC Finkenbachtal die Tabelle in der Kreisliga B an. Nun kommt es am Sonntag zum absoluten Ligakracher gegen den Verfolger, der ebenfalls noch eine weiße Weste trägt.