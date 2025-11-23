KLB BS: Wichtiger Dreier für Kirschhausen

Bergstraße. Da die Stadt Bensheim den winterlichen Rasenplatz in Gronau sperrte, fiel die B-Liga-Begegnung zwischen der SG und dem FSV Zotzenbach aus. Während der SV Kirschhausen nach dem Heimsieg über die schwache Bürstädter Eintracht-Reserve wieder beste Chancen auf den Klassenerhalt hat, sorgte der TSV Gras-Ellenbach mit dem 3:1 über den VfB Lampertheim für die Überraschung des Spieltages.

Elmshausen versuchte abermals vergebens, die ersten Punkte zu erspielen. Es setzte zwar die 17. Niederlage im 15. Versuch (zwei Spiele gaben die Lautertaler kampflos ab), aber es „war mehr drin“, so TSV-Vorstandsmitglied Andreas Helfrich, „denn gerade nach dem 1:1 waren wir näher dran am 2:1 als die Gäste. Die Mannschaft habe sich gut geschlagen, lobte Helfrich. Tore: 0:1 Gatscha (10.), 1:1 Coskun (57.), 1:2, 1:3 Krieger (65., Elfmeter, 74.), 2:3 Tanrikulu (90.+2), 2:4 Zöller (90.+3).

„Lampertheim hat sehr viel investiert und wurde etwas unter Wert geschlagen. Dennoch hat sich meine Mannschaft heute den Sieg redlich verdient“, freute sich Manuel Loipersberger, der Sportliche Leiter des TSV. Fatih Bagci gelang in der 14. Minute nach schönem Spielzug das 1:0, und als die Gras-Ellenbacher nach Bahityar Dastans 2:1 erneut in Führung gingen, war das der Anfang einer Abwehrschlacht mit dem glücklichen Sieger TSV. Lampertheims Trainer Martin Göring war mit dem Auftritt seiner Mannschaft allerdings nicht einverstanden:„Keiner meiner Spieler hat heute Normalform gebracht.“ Tore: 1:0 Bacgi (14.), 1:1 Pircek (31.), 2:1 Dastan (35.), 3:1 Guthy (72.). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

Die Fürther machten es sich zunutze, dass das Spiel ihrer ersten Mannschaft in Alsbach ausfiel. So war die Reserve in ihren weißen Trikots personell gut bestückt und spielte teilweise gar nicht schlecht. Doch die wesentlich effizientere Mannschaft war der VfR. Bereits beim 1:0 markierte Mohammad Alhammod einen schnörkellosen Treffer, als er mit seinem schwachen linken Fuß abzog. „Es war eine passable Vorstellung meiner Mannschaft, die noch weitaus höher hätte gewinnen können“, war Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter der Bürstädter, zufrieden. Tore: 1:0 Alhammod (2.), 2:0 Buzoku (34.), 3:0 Utlu (43.), 4:0 Krezdorn (88.), 5:0 Armend Ramadani (90.+1). – Schiedsrichter: Weber (Aschbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Alhammod, Armend Ramadani/keine.

Absolut verdient war der Sieg des SVK im Kellerduell. „Wir haben es nur versäumt, die Entscheidung früher herbeizuführen“, bemängelte Trainer Sascha Schmitt, dass seine Mannschaft viele Chancen vergab. Nachdem es zwischenzeitlich noch einmal spannend wurde, hat Erik Bungardt mit dem 3:1 in der 85. Minute aber für klare Verhältnisse gesorgt. Sauer war dagegen Bürstadts Trainer Tobias Fettel: „Weder Mannschaft noch Verein sind B-ligatauglich.“ Tore: 1:0, 4:1 Ghanizadeh (18., 90. + 2.), 2:0 Mink (21.), 2:1 Krumpholz (75.), 3:1 Bungardt (85.). – Schiedsrichter: Wüst (Griesheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Für den urlaubenden Trainer Jens Stark betreute Vorstandsmitglied Austen Bedford die SG. „Wir sind so schön an das 3:3 herangekommen. Schade, dass wir nicht zumindest einen Punkt mitgenommen haben“, bedauerte Bedford. „Es war ein verdienter Fürther Sieg in einem engen Spiel“, sagte hingegen Fürths Vorstandsmitglied Frank Poth. Tore: 0:1 Brandstätter (7.), 1:1 Riesinger (40.), 2:1 Rückher (50., Eigentor), 3:1 Eck (55.), 3:2 Culbertson (60.), 3:3 Rückhehr (70.), 4:3 Ernst (88.), 5:3 Eck (90.). – Schiedsrichter: Sokolovic (Gernsheim). – Zuschauer: 30. – Beste Spieler: Eck, Emre Gözübüyük/Brandstätter.

ISC-Trainer Ogün Hanci freute sich, dass seine Elf gut mit den Platzverhältnissen zurechtkam: „Wir haben sehr gut über die Außen gespielt und uns viele Torchancen erarbeitet. Schade, dass nur drei davon ins Tor gingen.“ Zwingenberg präsentierte sich im Vergleich zum Hinspiel (0:8) aber deutlich verbessert. Tore: 1:0 Stas (12.), 1:1 Conde (33.), 1:2, 1:3 jeweils Eigentor Zwingenberg (45.+3, 71.). – Schiedsrichter: Abdel-Lah (Braunshardt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Yagiz/Kithuka, Serkan Gözübüyük, Hanci.

Tore: 1:0 Krause (3.), 2:0 Murshel (9.), 3:0 Elias Bersch (21.), 3:1 Otto (28.), 4:1 Murshel (56.), 5:1 Hartmann (76.), 6:1 Elias Bersch (89.).





