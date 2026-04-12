KLB: Breitenbrunn trotz 3:0 nicht zufrieden

Die GSV Breitenbrunn konnte die Tabellenführung verteidigen. – Foto: Timo Babic (Archiv)

ODENWALDKREIS. Der GSV Breitenbrunn gelang es, die Tabellenführung in der Kreisliga B zu verteidigen. Mit einem klaren 3:0 gegen die abstiegsgefährdete Spvgg. Kinzigtal geht der Spitzenreiter auf die Zielgeraden dieser Spielzeit. Dicht gefolgt von der SSV Brensbach II, die gegen Mitkonkurrent TV Hetzbach überzeugte und dem TSV Günterfürst II, der in Rimhorn/Neustadt über ein enttäuschendes 1:1 nicht hinauskam.

„Wir bestimmten in beiden Hälften das Geschehen“, kommentierte SG-Trainer Niko Kotsikas, dessen Mannschaft durch einen Fehler in Rückstand geriet. Jannis Bertow (10.) traf für den TSV. Yakuphan Demir (50.) egalisierte, doch Kotsikas war nicht zufrieden: „Unsere Chancenverwertung war wenig überzeugend. Da war mehr drin.“

Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel: „Wir besaßen die Mehrzahl an Torgelegenheiten, die wir auch konsequent nutzten. Von daher ist unser Sieg verdient“, sagte SSV-Trainer Markus Lackner. Hetzbach offenbarte gegen schnelle Gastgeber ungewohnte Anfälligkeit. Torfolge: 1:0 Jakob Nonnenmacher (21.), 1:1 Niko Cosic (32.), 2:1 Markus Lackner (36.), 3:1 Christoph Bardohl (60.), 3:2 Jörg Schwinn (65.), 4:2 Daniel Lackner (68.), 5:2 Luc Brosig (77.), 5:3 Schwinn (90.).

Ismael Magalhaes Braga (33.) und der Hattrick von Max Tartler (62., 83., 85., FE) schossen die Gäste zum Überraschungserfolg. „In Halbzeit eins hatten wir noch die hochkarätigeren Chancen. Bis zum 1:1 durch Istek Berkay (46.) spielten wir auch noch gut mit, doch kam uns Kraft und Konzentration abhanden“, berichtete Bernd Helfer vom SVL II. Man of the Match war Max Tartler, der vom SVL nicht unter Kontrolle zu bringen war.

Torfolge: Albin Lulaj (25.), 1:1 Fabian Wien ((43.), 1:2 Lulaj (60.), 1:3 Siegfried Eisele (75.), 2:3 Leon Hofmann (89.). Melvin Huber (SGR) meinte: „Das war ein umkämpftes Spiel, in dem die SGS II verdient führte, wir aber in der zweiten Hälfte auch zu Chancen herausspielten. Der Anschlusstreffer fiel zu spät, für eine Ergebniswende.“

Zur Halbzeit führte der TSV noch 2:1, doch dann verloren die Bullauer völlig die Spielkontrolle und mussten noch sechs Gegentreffer hinnehmen.

Andreas Reitz (29.), und Marc Giegerich (34.) erzielten den Halbzeitstand. Maximilian Schultis (46.) erhöhte unmittelbar nach der Pause, Melis Ajdarpasic (73.) gelang nur noch der Anschluss. „Der Sieg ist absolut verdient. Wir waren gerade in der zweiten Hälfte auch die bessere Mannschaft“, erklärte Martin Büchner von der SG.

„Gegen einen schwachen Gast haben wir viel zu wenig Tore geschossen“, berichtete Mirco Olt (GSV). Kilian Orth (37.), Rene Reinhard (60.) und Nico Greim (76., FE) schossen den souveränen Erfolg der Breitenbrunner heraus. Kinzigtal sah gegen konsequent verteidigende Gastgeber nicht gut aus und war mit den drei Gegentreffern noch gut bedient.





