Hofft gegen den VfR Bürstadt auf den ersten Saisonsieg seines SV Kirschhausen: Trainer Miguel da Silva. (Archiv) Foto: Thorsten Gutschalk

KLB Bergstraße: Schwerer Rucksack für den SVK, Spitzenspiel in Fürth Niederlage auch bei Flockenbach III +++ Klappt es gegen VfR Bürstadt mit dem ersten Sieg +++ Zotzenbach in Fürth Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße VfR Bürstadt ISC Fürth Kirschhausen Zotzenbach

Bergstraße. Erneut hat Fußball-B-Ligist SV Kirschhausen eine Niederlage kassiert. Am Donnerstagabend setzte es beim SV Unter-Flockenbach III eine 0:2-Niederlage. Oliver Dechert erzielte beide Treffer für den Tabellenachten (52., 71.). Dabei bewertete SVK-Trainer Miguel da Silva den Auftritt des weiter sieglosen Vorletzten keineswegs als schlecht, auch weil Bastian Bizer die Latte traf. Seine Kirschhäuser würden, wie da Silva es umschreibt, ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Und kaum sei ein Spieler in der Abwehr mal unkonzentriert, führe dies zu einem Gegentor.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr SV Kirschhausen Kirschhausen VfR Bürstadt VfR Bürstadt 15:00 PUSH

„Nun wird unser Rucksack immer schwerer“, befürchtet da Silva vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr)gegen den VfR Bürstadt. „Doch wir müssen aus unseren Fehlern lernen.“ Bürstadt kassierte am vergangenen Spieltag einen unerwarteten Dämpfer in Form der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Gras-Ellenbach. Aber davon will sich der Sportliche Leiter Thorsten Stalyga nicht beeindrucken lassen: „Wir werden auch in Kirschhausen unser Spiel spielen. Nur müssen wir endlich anfangen, uns zu belohnen.“ Personell kann der VfR, wie Stalyga versichert, trotz zweier angeschlagener Spieler aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen aus Kirschhausen unbedingt drei Punkte mitnehmen. Alles andere ist keine Option“, sagt er.