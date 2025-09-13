KLB Bergstraße: Schwerer Rucksack für den SVK, Spitzenspiel in Fürth

Bergstraße. Erneut hat Fußball-B-Ligist SV Kirschhausen eine Niederlage kassiert. Am Donnerstagabend setzte es beim SV Unter-Flockenbach III eine 0:2-Niederlage. Oliver Dechert erzielte beide Treffer für den Tabellenachten (52., 71.). Dabei bewertete SVK-Trainer Miguel da Silva den Auftritt des weiter sieglosen Vorletzten keineswegs als schlecht, auch weil Bastian Bizer die Latte traf. Seine Kirschhäuser würden, wie da Silva es umschreibt, ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Und kaum sei ein Spieler in der Abwehr mal unkonzentriert, führe dies zu einem Gegentor.
„Nun wird unser Rucksack immer schwerer“, befürchtet da Silva vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr)gegen den VfR Bürstadt. „Doch wir müssen aus unseren Fehlern lernen.“
Bürstadt kassierte am vergangenen Spieltag einen unerwarteten Dämpfer in Form der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Gras-Ellenbach. Aber davon will sich der Sportliche Leiter Thorsten Stalyga nicht beeindrucken lassen: „Wir werden auch in Kirschhausen unser Spiel spielen. Nur müssen wir endlich anfangen, uns zu belohnen.“ Personell kann der VfR, wie Stalyga versichert, trotz zweier angeschlagener Spieler aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen aus Kirschhausen unbedingt drei Punkte mitnehmen. Alles andere ist keine Option“, sagt er.
Das Spitzenspiel heißt ISC Fürth gegen Zotzenbach
Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel heißt es beim ISC Fürth, der nach der 0:1-Niederlage beim Tabellenzweiten VfB Lampertheim nun Klassenprimus FSV Zotzenbach empfängt. „Wenn meine Mannschaft die Vorgaben umsetzt, gewinnt sie gegen Zotzenbach“, redet Fürths Trainer Ogün Hanci Klartext. Dabei freut er sich, dass Serkan Gözübüyük, der beim 5:1 über Eintracht Bürstadt II zwei Tore erzielte, jedoch in Lampertheim fehlte, wieder zur Verfügung steht.
Für Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin ist die Begegnung auch deswegen ein echtes Spitzenspiel, weil beide Mannschaften einen geeigneten Mix zwischen guten Spielern in der Defensive und Offensive hätten. „Derjenige, der am Sonntag sein Spiel durchbringt, wird die Partie für sich entscheiden“, vermutet Agostin. Zwar müssen die Zotzenbacher auf Timo Hufnagel und Miko Boml verzichten, doch das soll sie nicht daran hindern, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubieten.