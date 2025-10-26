KLB Bergstraße: Kirschhausen schlägt sich selbst

Bergstraße. Da der ISC Fürth in der B-Liga über ein Unentschieden gegen den TSV Gras-Ellenbach nicht hinaus kam, baute Spitzenreiter VfB Lampertheim trotz aller Mühen beim 4:3 über den SV Fürth II seinen Vorsprung aus. Das Derby zwischen dem SC Olympia II und der Tvgg Lorsch II (0:0) war umkämpft und hätte laut Bekir Ilhan, Sportlicher Leiter der Olympia, auch 3:3 enden können“.

FSV Zotzenbach – SV Unter-Flockenbach III 2:1 (2:1). Ein richtiger Teufelskerl war Sascha Boch im SVU-Tor, so gegen Aydogan (40.). „Es war aber heute eine der besten Leistungen in der jüngsten Vergangenheit“, frohlockte FSV-Vorsitzender Roland Agostin, der aber zugeben musste, dass es in der Schlussphase eng wurde. Tore: 1:0 David Rauch (21.), 1:1 Seiler (22.), 2:1 David Rauch (35.). – Schiedsrichter: Cleves (Spachbrücken). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Boch

Eintracht Bürstadt II – VfR Bürstadt 1:1 (1:1). Der Sportliche Leiter Thorsten Stalyga sprach der kämpferischen Eintracht ein Lob aus und war vom Auftritt seines VfR enttäuscht. Der Absteiger schaffte es in der zweiten Halbzeit bei 80 Prozent Ballbesitz nicht, den zweiten Treffer zu erzielen. Zudem habe der Schiedsrichter in der Schlussphase „zwei glasklare Elfmeter verweigert. Beim Foul an Zatima hat sich sogar die Eintracht-Bank gewundert, warum der Pfiff ausblieb.“ Tore: 0:1 Zatima (8.), 1:1 Göktas (31.). – Schiedsrichter: Teksin (Türkspor Beerfelden). – Zuschauer: 100. Bes. Vorkommnis: Rot für Bulucu (VfR, 38., Notbremse). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Zatima.

FC Fürth II – SV Kirschhausen 1:0 (0:0). „Wir haben uns das Ding selbst reingemacht“, bedauerte SVK-Trainer Sascha Schmitt, wie der Ball bei Niklas Josts Klärungsversuch von Torwart Fabian Fuhrmann ins Netz trudelte. Einen Vorwurf wollte Schmitt seiner Mannschaft aber nicht machen. „Wir haben lange in Unterzahl gespielt, mit Mann und Maus verteidigt. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“ Tor: 1:0 Jost (64., Eigentor). – Schiedsrichter: Kreienkamp (Viktoria Bammental). – Zuschauer: 70. – Bes. Vorkommnis: Rot für Mario Helfert (17., SVK), Notbremse). – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

VfB Lampertheim – SV Fürth II 4:3 (2:2). Das schönste Tor gelang Bastian Zink. Er profitierte von einem VfB-Fehlpass und traf aus 40 Metern zum 2:2. Zink sorgte auch für die SV-Führung. Der VfB wackelte, fiel jedoch nicht. „In einer kampfbetonten Begegnung hatten wir Schwierigkeiten, unser Spiel durchzubringen. Das lag auch daran, dass uns die Fürther immer wieder stark angelaufen haben“, resümierte VfB-Sportausschussvorsitzender Sascha Betz. Tore: 0:1 Orhan (3.), 1:1 Tivriz (5.), 2:1 Pircek (11.), 2:2, 2:3 Zink (25., 64.), 3:3 Tivriz (70.), 4:3 Holzinger (80.). – Schiedsrichter: Abdel-Lah (TSV Braunshardt). – Zuschauer; 90. – Beste Spieler: Tivriz, Holzinger/Zaim.

SG Nordheim-Wattenheim – SG Gronau 2:0 (0:0). Jens Stark, Trainer der SG Nowa, freute sich über einen hochverdienten Erfolg: „In einem sehr guten Spiel haben wir den Kampf angenommen.“ Nach dem Wechsel machten die Gronauer für eine knappe Viertelstunde Druck, erspielten aber keine klare Chance. Tore: 1:0 Gress (10.), 2:0 Culbertson (29.). – Schiedsrichter: Kaymak (SKG Stockstadt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Dario Lucic

ISC Fürth – TSV Gras-Ellenbach 2:2 (1:0). Ohne die Stammkräfte Yattara und Gözübüyük tat sich der ISC außerordentlich schwer. „Wir haben unser Spiel nicht durchbekommen und uns zudem zwei Konter eingefangen“, ärgerte sich Trainer Ogün Hanci. Tore: 1:0 Bayraktar (44.), 1:1, 2:2 Steinmann (64., 90.+2), 2:1 Kalin (86.). – Schiedsrichter: Buchmüller (TSV Nieder-Ramstadt). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: keine/Steinmann.

SV Zwingenberg – TSV Elmshausen 7:1 (3:1). Der Aufsteiger ließ dem Schlusslicht nicht den Hauch einer Chance, verpasste gar einen höheren Sieg, zumal die Gäste fast den kompletten zweiten Abschnitt nach einer Ampelkarte gegen Maxim Pavolv in Unterzahl auskommen mussten. Tore: 1:0 Weimer (1.), 2:0 Harun (4.), 3:0 Özden (12.), 3:1 Grod (36.), 4:1, 5:1 Yagiz (55., 66.), 6:1 Stas (69.), 7:1 Özden (83.).





