Klawitter-Debüt: Kehlen erkämpft sich den Sieg gegen Leutkirch

Einen Einstand nach Maß verzeichnete Kehlens Interims-Trainer Jonas Klawitter bei seinem Debüt: mit 1:0 bezwang der SVK den FC Leutkirch und konnte damit einen Abstiegsrang verlassen. Torschütze war Lukas Zwaller in der 43. Minute. Überschattet wurde das Spiel durch eine 17-minütige Verletzungsunterbrechung wegen einer schweren Oberschenkel-Verletzung von Felix Dunger.

Der SVK begann das Spiel mit viel Elan und Engagement. Die erste Möglichkeit im Spiel hatte marko Föger, der in der 23. Minute eine Hereingabe von Felix Dunger vom linken Flügel nicht verwerten konnte. Mit dem Rücken zum Tor stehend scheiterte der Abschluss. Leutkirch hatte seine erste gefährliche Möglichkeit in der 31. Minute: ein Kopfball von Musa Gaye nach einem Eckball wurde von Kehlens Verteidigung von der Linie geschlagen. Die größe Möglichkeit zur Fhrung bot sich den Allgäuern in der 34. Minute: Musa Gaye scheiterte mit einem Foulelfmeter an Kehlens Torhüter Benz, der den Flachschuss sicher parieren konnte.

In der Folge wurde das Spiel deutlich lebhafter mit Chancen auf beiden Seiten. In der 40. Minute ging ein Schuss von Marko Föger an den Pfosten, der zweifache Nachschuss wurde von Leutkirchs Verteidigung geblockt. Kehlens Führungstreffer gelang in der 44. Minute. Lukas Zwaller traf im Nachschuss aus halbrechter Position mit einem Außenrist-Schuss ins lange Eck.