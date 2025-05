Klausens Trainer geht – Wer wird sein Nachfolger?

So richtig zufrieden ist Etienne Irmisch, Trainer des B15-Ligisten SV Klausen, nicht. Es habe im bisherigen Saisonverlauf aber einfach zu viele Ausfälle aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und berufsbedingten Abwesenheiten gegeben. Oft stand der Coach, der am Saisonende nach dann zwei Jahren aus familiären und zeitlichen Gründen aufhört, mit nur sechs bis acht Leuten auf dem Trainingsplatz. „Wir waren gezwungen, auch unsere AH-Spieler einzusetzen. Diese waren und sind nach wie vor enorm wichtig“, betont Irmisch.

Eine gute Einstellung haben die Kicker aus dem Wallfahrtsort zuletzt beim 2:1-Derbysieg gegen den Nachbarn aus Dreis an den Tag gelegt. „Alle waren heiß auf diesen Sieg. ‚Sebi‘ Simon und Andy Niesen haben ein Bombenspiel gemacht und bewiesen, dass sie auch entscheidende Tore schießen können. Obwohl beide auch nicht mehr trainieren, bringen sie immer die richtige Einstellung mit“, lobte Irmisch besonders seine Oldies. Für die restlichen drei Spiele hat er sich noch einiges vorgenommen: „Wir stehen zwar im sportlichen Niemandsland, doch wir wollen noch ein paar Punkte holen. Gelingt es uns, aus den Spielen gegen Oberkail, Altrich II und Minderlittgen noch fünf, sechs Punkte einzufahren, könnten wir noch zwei, drei Plätze gutmachen und mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen.“

Drei Spieltage vor Schluss rangiert der einstige Oberligist mit 27 Punkten aus 23 Partien auf dem zehnten Platz. Vor allem gegen Mannschaften, die unter ihnen positioniert sind, hat man enttäuscht. „Gegen Laufeld II (2:2) und Salmrohr II (3:4) haben uns der Biss und die defensive Stabilität gefehlt. Wenn von dem 17-Mann-Kader ständig sechs Spieler verletzt sind, wird es schon schwierig“, sagt Irmisch, der bekräftigt, auch nach seinem Trainerabschied dem Verein die Treue zu halten („Ich spiele ja auch noch weiter bei den Alten Herren“). In der Rückrunde sei wesentlich mehr drin gewesen. „Doch Ausfälle, wie die von Leon Siegemund, Manuel Kiesgen oder Dominik Meyer konnten wir so nicht kompensieren, zumal mit Fynn Römer und Daniel Wongart noch zwei Spieler während der Saison aufgehört haben.“

Den Verein habe er frühzeitig über seinen Abschied informiert. „Da ich beruflich als Polier tätig bin, 14-Stunden-Tage nicht selten sind und ich künftig mit meinem Hausbau beschäftigt bin, ist es mir leider nicht mehr möglich, die Mannschaft in vollem Umfang zu trainieren.“ Wer seine Nachfolge antritt zur neuen Saison, ist aktuell noch nicht geklärt.

Sebastian Simon, gemeinsam mit Fabian Hoffmann in der Sportlichen Leitung aktiv, will die Trainerfrage in „zwei, drei Wochen geklärt haben. Aktuell laufen Gespräche, doch es ist noch nichts spruchreif. Der Plan ist, den neuen Trainer noch vor der Sommerpause zu verkünden, damit die Mannschaft weiß, mit wem es in die Vorbereitung geht“. Nach Angaben von Simon wird mit Andreas Staudt ein erfahrener Spieler nur noch für den Notfall zur Verfügung stehen. Der Kader soll ansonsten im Großen und Ganzen so zusammenbleiben.