Klaus verhindert Niederlage: Hagen und VSK trennen sich ausgeglichen

Die Rückkehr des VSK Osterholz-Scharmbeck bringt dem FC Hagen/Uthlede ein Derby mehr. Am Samstag kam es zum ersten Pflichtspiel zwischen beiden Teams seit knapp zwölf Jahren. Dies verlief höchst unterhaltsam, fand aber keinen Sieger.

Beide Mannschaften suchten von Beginn den Weg nach vorne und erarbeiteten sich viele aussichtsreiche Situationen. Im Abschluss hatten sie das Glück jedoch nicht auf ihrer Seite. Mehrfach landete der Ball am Aluminium. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts vollendete Dustin Beller nach maßgenauer Flanke von Paul Suckow zum 0:1. Mit sechs Treffern ist er der mit Abstand beste Schütze beim spielfreudigen VSK, der nach dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen musste. Finn-Niklas Klaus gelang per Freistoß das 1:1. Anschließend wollten die Hausherren, scheiterten jedoch mehrfach knapp. Ähnlich erging es dem Kontrahenten, sodass es beim 1:1 blieb.