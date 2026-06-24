Klaus Tietz wird neuer Trainer in Todenbüttel von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Von links Ligaobmann Patrick Pohlmann und Trainer Klaus Tietz vom SV GW Todenbüttel. – Foto: SV Todenbüttel

Nur knapp einen Monat nach der etwas überraschenden Trennung von Cheftrainer Eike Schneider und seinem Co-Trainer Christopher Spirius präsentiert der SV GW Todenbüttel sein neues Funktionsteam.

Neuer Cheftrainer beim Verbandsligisten wird Klaus Tietz. „Wir freuen uns, mit Klaus Tietz einen neuen Trainer für unsere 1. Herren präsentieren zu können. Unmittelbar nach der Trennung von Eike Schneider ist es uns gelungen, die vakante Position schnell und passend neu zu besetzen. Klaus verfügt über die B-Lizenz und war viele Jahre als Trainer der 1. Herren des TSV Aukrug tätig. Nun möchte er sich einer neuen Herausforderung in der Verbandsliga stellen und gemeinsam mit unserer Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Wir freuen uns auf eine intensive Vorbereitung, neue Impulse und die gemeinsame Arbeit mit unserem neuen Trainer- und Funktionsteam“ sagte Präsident Torben Paulsen in einer ersten Stellungnahme.

Unterstützt wird Klaus Tietz zur neuen Saison von einem neu aufgestellten Funktionsteam: