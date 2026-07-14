Klaus Thomforde zu Gast in Wohnste

– Foto: André Nückel

Der SV Ippensen/Wohnste hat am Donnerstag einen besonderen Trainingsgast: Klaus Thomforde - die Torwart-Legende des FC St. Pauli und Torwartrainer der deutschen U21 - wird mit den Torhütern des Sportvereins in Wohnste ein Torwarttraining absolvieren (Beginn 18.30 Uhr). Zum Zuschauen eingeladen, sind alle Torhüter, Trainer, Torwarttrainer, Nachwuchsspieler, kurz alle Fußballer der Region.