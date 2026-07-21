Klaus Thomforde trainiert Keeper des SV Ippensen/Wohnste

– Foto: Thore Schmidt

Klaus Thomforde in Wohnste: Der ehemalige St' Pauli-Profi und heutige Torwarttrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft leitete vor kurzem als Gast das Torwartraining des SV Ippensen/Wohnste.

Normalerweise trainiert er die begabtesten Torhüter der Nation - Mio Backhaus beispielsweise oder bis vor kurzem noch Noah Atubolu. Aber statt Backhaus, Dennis Seimen oder Max Weiß waren es am Donnerstag in Wohnste Leon Kuczynski, Michael Pohl, Tom-Ole Steffens und Arne Hauschild - allesamt Keeper des SV Ippensen/Wohnste -, die an einem Torwarttraining von Klaus Thomforde, dem langjährigen Stammkeeper des FC St. Pauli, teilhaben durften. Dabei wurde der gebürtige Minstedter, der seine Karriere beim Bremervörder SC begonnen hatte, von SV-Torwarttrainer Andreas Bannick unterstützt.

"Das war für die Jungs eine tolle Erfahrung - eine ganz besondere Geschichte: Wir haben uns als Verein sehr gefreut, dass Klaus uns dies ermöglicht hat", so SV-Fußballobmann Andreas Schmidt. (am)