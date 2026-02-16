Klaus Schinner kehrt in Kemnath auf die Trainerbühne zurück Mit dem ein Jahr pausierenden Übungsleiter sorgt man bei den Schwarz-Weißen für die Ideallösung bei der Besetzung der Trainerposition +++ Tobias Gradl zukünftig Co-Trainer von PM / Werner Schaupert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

SVSW-Spartenleiter Mike Raps (links), aktueller Coach Tobias Gradl (2. v. links) und zweiter Vorsitzender Manuel Drechsler (rechts) freuen sich über die Verpflichtung von Trainerroutinier Klaus Schinner (2. v. rechts). – Foto: SVSW Kemnath

Der SVSW Kemnath aus der Kreisklasse West im Kreis Amberg/Weiden stellt die sportlichen Weichen für die kommenden Spielzeit. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird es nach dem Ende der laufenden Saison an der Seitenlinie eine Veränderung geben: Mit Klaus Schinner (59) kehrt ein erfahrener Fußballfachmann als neuer Cheftrainer zum SVSW zurück, während der aktuelle Trainer Tobias Gradl (33) dann auf eigenen Wunsch wieder in die Rolle des Co-Trainers rückt.

Klaus Schinner selbst, der nach sieben Jahren beim ASV Haidenaab aktuell eine Schaffenspause einlegt, blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe: „Der SVSW Kemnath ist ein Verein mit viel Potenzial und starken Strukturen. Gerade das neue Sportgelände mit Kunstrasenplatz bietet hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche sportliche Entwicklung. Für mich war schnell klar, dass das sportlich und menschlich sehr gut passt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und auch auf die Arbeit im Trainerteam. Die Kombination aus Kontinuität und neuen Impulsen ist eine sehr gute Basis für die kommende Zeit“, so der mit mächtig Erfahrung ausgestattete Übungsleiter. Auch die Vereinsführung zeigt sich überzeugt von der getroffenen Entscheidung. Der zweite Vorstand Manuel Drechsler betont: „Wir haben uns bewusst viel Zeit genommen, um gemeinsam die bestmögliche Lösung für unser Team zu finden. Mit Klaus holen wir einen erfahrenen und in der Region bestens vernetzten Trainer, der fachlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein passt. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Tobi (Gradl, Bem. d. Red.) dem Team in verantwortungsvoller Rolle erhalten bleibt.“

Abteilungsleiter Mike Raps hebt die Arbeit des aktuell den Kreisklassisten coachenden Gradl hervor: „Tobi hat in den vergangenen rund 16 Monaten eine echte Einheit geformt und ein stabiles Fundament geschaffen. Die Mischung aus der Erfahrung von Klaus und Tobis Vereinsnähe und Engagement ist aus unserer Sicht ideal.“ Tobias Gradl selbst betont, dass er wohl stets Verantwortung immer auf Wunsch des Vereins übernommen, dies aber nie als dauerhafte Lösung gesehen habe. "Umso wichtiger war mir, dass wir dieses Mal die bestmögliche Lösung gefunden haben - hinter dieser Entscheidung stehe ich zu 100 Prozent“, so der 33-Jährige.