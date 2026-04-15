Klaus Otten übernimmt ab Sommer den TSV Karlshöfen

– Foto: Joerg Struwe PICSELWEB

Beim TSV Karlshöfen gibt es zur kommenden Saison eine wichtige Veränderung auf der Trainerposition. Klaus Otten übernimmt das Amt bei den „Kleeblättern“ und tritt damit die Nachfolge von Jens Lüdemann an, der im Sommer auf eigenen Wunsch aufhört. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Der neue Coach ist in der Region bestens bekannt und war bereits unter anderem beim TuS Tarmstedt und beim SV Anderlingen tätig. Nach einer kurzen Pause kehrt Otten nun zurück an die Seitenlinie. Besonders die Entwicklung junger Spieler liegt ihm dabei am Herzen. Zuletzt trainierte der 60-Jährige den TSV Dannenberg aus dem Kreis Osterholz, konnte den Abstieg aus der Bezirksliga jedoch nicht verhindern.

Auch die sportliche Ausgangslage könnte kaum besser sein: Der TSV Karlshöfen ist nach einer starken Wintervorbereitung im Jahr 2026 noch ungeschlagen und hat sich an der Tabellenspitze festgesetzt. Damit stehen die Chancen gut, dass Otten im Jubiläumsjahr einen Kreisligisten übernimmt. Der Abstand auf den ärgsten Verfolger Oldendorf beträgt aktuell acht Punkte. Zudem hat man noch ein Spiel in der Hinterhand.