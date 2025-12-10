– Foto: SV Grün-Weiß Lehrte

Klaus Nieters für 30-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt

Im Rahmen des Schiedsrichterlehrabends wurde Klaus Nieters für seine 30-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter geehrt. Seit 1995 pfeift Klaus mit großem Engagement und hoher Verlässlichkeit für Grün-Weiß Lehrte und ist seitdem eine feste Größe in unserem Verein sowie im gesamten Kreis.