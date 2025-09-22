Klaus Keisers köpft SV Sonsbeck in der Nachspielzeit auf Rang drei

Kurz vor dem Ende gab’s im Willy-Lemkens-Sportpark kein Halten mehr: Der SV Sonsbeck entschied erst in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) die Partie in der Oberliga gegen Adler Union Frintrop. Gefeierter Matchwinner war Klaus Keisers, der per Kopf den Ball über die Linie drückte und mit dem Treffer sein Team auf den dritten Tabellenrang beförderte.

Nur eine Woche zuvor hatte die Mannschaft von Heinrich Losing noch Sekunden vor dem Abpfiff in Holzheim den Ausgleich hinnehmen müssen. Dieses Mal durften die Rot-Weißen jubeln. Schon im ersten Abschnitt hatten die Hausherren die bessere Spielanlage und mehr Ballbesitz. Allein Keisers hätte für eine Führung sorgen können. Nach starkem Ballgewinn von Robin Schoofs, schickte der Innenverteidiger Keisers auf die Reise. Aus halbrechter Position schoss Sonsbecks Mittelstürmer knapp neben das Tor. Gäste-Trainer Marcel Cornelissen reagierte auf die Überlegenheit und wechselte bereits nach einer halben Stunde. Joel Zwikirsch kam für Max Koltermann. Die Gäste stellten von einer Fünfer- auf eine Viererkette um.

Zwar veränderte dies nichts an der Überlegenheit der Sonsbecker, dennoch ging Frintrop mit 1:0 (35.) in Front. Aus dem Nichts traf Timo Dapprich mit einem Sonntagsschuss. „Wir hatten vorher schon ausreichend Möglichkeiten. Das wir durch ein Traumtor in Rückstand geraten, ist schon bitter. Aber was die Mannschaft danach ablieferte, macht mich stolz. Alle haben Ruhe bewahrt und nicht den Kopf verloren“, meinte Losing, der im zweiten Durchgang eine engagierte Leistung seiner Truppe sah.

In der 52. Minute scheiterte Keisers aus kürzester Distanz an Keeper Nils Reiners. Cornelissen war nach dem Seitenwechsel überhaupt nicht zufrieden. „Wir haben in der zweiten Halbzeit leider überhaupt kein Versuch mehr gestartet, um einen Lucky Punch zu setzen. Unsere Konterchancen waren einfach schlecht ausgespielt“, ärgerte sich der Frintrop-Coach.

In der 73. Minute passierte es dann: Linus Krajac verwertete eine Flanke von Marco de Stefano zum 1:1. Cornelissen: „Klar ist Sonsbeck zu Hause eine Macht. Aber dass wir uns in der Nachspielzeit auskontern lassen, ist einfach nur blöd. Da müssen wir einfach mal einen Punkt über die Zeit bringen.“ Besser war die Laune von Losing. „So ist Fußball. Dieses Mal hatten wir das Glück, in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer zu erzielen.“ Für den SVS geht’s am nächsten Sonntag in Monheim um die nächsten Punkte.

Es spielten: Mehmedovic, Meier, Elspaß, Schoofs, Leurs, Pütz, Somodi (46. Güngör), Krajac, de Stefano, Pokora (87. Sahintürk), Keisers.