Klaus Keisers: „Jüchen-Spiel kam rückblickend für mich zu früh“

Lange stand’s 1:0 für den SV Sonsbeck im kleinen Derby der Oberliga gegen den 1. FC Kleve. Klaus Keisers hatte – nach zwei verletzungsbedingt verpassten Partien – getroffen, direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute. Wie es sich für einen wie ihn gehört, in bester Mittelstürmer-Manier. Diesmal per Abstauber aus elf Metern.
Sein vierter Treffer in dieser Oberliga-Saison hätte das Siegtor gegen in Unterzahl agierende Klever sein können. Doch es kam anders. Nicht der SVS legte den zweiten Treffer nach, sondern die Gäste erzielten den späten Ausgleich. Ein Gespräch mit Keisers über seine Verletzungen und das enttäuschende Endergebnis.
Herr Keisers, Sie hatten in dieser Spielzeit viel mit Verletzungen zu kämpfen. Lange gab es Probleme mit der Ferse, zuletzt mit dem Oberschenkel. Auch gegen Kleve wurden Sie behandelt. Erst am Kopf, dann am Bein. Wie geht’s Ihnen?
KLAUS KEISERS Die Ferse ist kein Problem mehr. Aber das Spiel in Jüchen kam rückblickend zu früh, da musste ich dann vorzeitig raus und fiel anschließend zweimal aus. Die Szenen gegen Kleve waren nicht allzu schlimm.
Die Zuschauer haben nach deinem Führungstor und der Überzahl das 2:0 erwartet. Haben Sie dafür Verständnis?
KEISERS Auf jeden Fall. Wir müssen das besser zu Ende spielen. Den Gegner zumindest hinten reindrücken und keinesfalls zulassen, dass sie noch ausgleichen können. Oder eben mit dem 2:0 den Sack zumachen.
Jetzt sind hier und da lange Gesichter im Sonsbecker Lager zu sehen, wie geht’s weiter?
KEISERS Samstag in Meerbusch.
Einige Mitspieler schienen nach dem Spielverlauf ziemlich frustriert zu sein. Wie gelingt Ihnen diese eher coole Haltung nach so einem Match?
KEISERS Jeder geht anders damit um. Aber es nützt ja nichts. Das Spiel gegen Kleve können wir nach dem Schlusspfiff nicht mehr ändern. Also lernen und nach vorne schauen.