Klaus Keisers hofft, bald wieder bei 100 Prozent zu sein. – Foto: Arno Wirths

Klaus Keisers: „Jüchen-Spiel kam rückblickend für mich zu früh" Klaus Keisers kehrte gegen den 1. FC Kleve in die Startelf des Oberligisten SV Sonsbeck zurück und erzielte gleich das 1:0. Was ihn nach dem Remis wurmte und was er zu seiner Verletzung sagt.

Lange stand’s 1:0 für den SV Sonsbeck im kleinen Derby der Oberliga gegen den 1. FC Kleve. Klaus Keisers hatte – nach zwei verletzungsbedingt verpassten Partien – getroffen, direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute. Wie es sich für einen wie ihn gehört, in bester Mittelstürmer-Manier. Diesmal per Abstauber aus elf Metern.

Treffer nicht das Siegtor Sein vierter Treffer in dieser Oberliga-Saison hätte das Siegtor gegen in Unterzahl agierende Klever sein können. Doch es kam anders. Nicht der SVS legte den zweiten Treffer nach, sondern die Gäste erzielten den späten Ausgleich. Ein Gespräch mit Keisers über seine Verletzungen und das enttäuschende Endergebnis.

Herr Keisers, Sie hatten in dieser Spielzeit viel mit Verletzungen zu kämpfen. Lange gab es Probleme mit der Ferse, zuletzt mit dem Oberschenkel. Auch gegen Kleve wurden Sie behandelt. Erst am Kopf, dann am Bein. Wie geht’s Ihnen? KLAUS KEISERS Die Ferse ist kein Problem mehr. Aber das Spiel in Jüchen kam rückblickend zu früh, da musste ich dann vorzeitig raus und fiel anschließend zweimal aus. Die Szenen gegen Kleve waren nicht allzu schlimm.