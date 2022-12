Im Fokus der Defensive: Klaus Keisers. – Foto: Adrian Schlüter

Klaus Keisers bleibt gegen St. Tönis ohne Abschlussglück Der Offensivspieler des SVS haderte in der letzten Partie in diesem Jahr mit Alu-Pech. So verabschiedete sich der Aufsteiger mit einer Nullnummer gegen den SC St. Tönis in die Winterpause. Das Team von Heinrich Losing geht als starker Tabellenneunter in die zweite Saisonhälfte.

Klaus Keisers hätte im Willy-Lemkens-Sportpark der Mann des Spiels werden können. Der Offensivakteur des Oberligisten SV Sonsbeck hatte zweimal Pech, als er nur Aluminium traf. Da auch sonst niemand das Leder im Netz unterbrachte, trennten sich die Rot-Weißen in der ersten Rückrunden-Partie vom SC St. Tönis torlos.

Am letzten Spieltag dieses Jahres fanden nur zwei Partien statt – die in Sonsbeck und die beim FC Kray (0:2 gegen SW Essen). Alle anderen Begegnungen wurden aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt. Nach dem Unentschieden auf Kunstrasen überwintert der Aufsteiger in der Tabelle mit 30 Punkten auf einem starken neunten Platz. Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing freute sich riesig über die bisherige Saison-Ausbeute und auf die anschließende Weihnachtsfeier im Vereinsheim bei Hans Hahn. „Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr gespielt. Jetzt werden wir erst mal schön feiern und dann die Akkus wieder aufladen“, meinte der Coach, der seine Elf am 9. Januar wieder zum Training bittet. Nicht alle Spieler anwesend