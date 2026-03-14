Klaus Allofs spricht über „Fußball zwischen Emotion und Ökonomie“

Klaus Allofs ist an der Heinrich-Heine-Universität als Gastdozent tätig. – Foto: Markus Becker

Als Klaus Allofs im November die Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität antrat, stand er als Vorstand Sport und Kommunikation bei Fortuna Düsseldorf noch voll in Verantwortung. Drei Wochen später hatte ihn sein Arbeitgeber nach der anhaltenden sportlichen Talfahrt von diesen Aufgaben entbunden, aller Verbundenheit und Vergangenheit Allofs’ mit der Fortuna zum Trotz. Doch wenn die Ergebnisse ausbleiben, ist im schnelllebigen Fußballgeschäft nur selten Platz für Emotionen. Insofern dürften ihm seine jüngsten Erlebnisse den idealen Aufhänger für seine zweite Vorlesung im kommenden Monat bieten.

Eher Podiumsdiskussion als Vorlesung

„Fußball zwischen Emotion und Ökonomie – Perspektiven auf das Fußballbusiness“ lautet der Titel, zu dem Allofs am 15. April um 16.30 Uhr im Hörsaal 3 A auf dem Campus der Heine-Universität referieren wird. Und wie schon zum Auftakt ist die Veranstaltung erneut eher als Podiumsdiskussion denn als studentische Vorlesung konzipiert. Damals sprach Allofs mit Fortuna-Sprecher Tino Polster über die wirtschaftliche Entwicklung, die der Verein in den vergangenen Jahren mit Transfererlösen und Projekten wie „Fortuna für alle“ unternahm. Nun soll der Blick auf den Fußball als Wirtschaftszweig breiter gefasst werden. Welche Besonderheiten diesen Profisport von anderen Branchen unterscheidet und wie Vereine den Spagat zwischen wirtschaftlichem Erfolg und gelebter Fankultur meistern, sollen als Fragen im Mittelpunkt stehen.

Auch Arnd Zeigler kommt

Neben Allofs wird auf dem Podium diesmal Justus Haucap Platz nehmen, seit 2009 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heine-Uni und Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit Wettbewerbs- und Regulierungsfragen im Profifußball, darunter etwa Medienrechte und andere wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. Moderator ist Arnd Zeigler, seit mehr als 20 Jahren Stadionsprecher von Werder Bremen und durch die WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ bekannt geworden. Er soll die „emotionale Seite“ des Sports sowie Perspektiven von Fans und Medien in die Diskussion einbringen, heißt es in der Einladung.

Die Teilnahme an der Vorlesung ist kostenlos, eine Anmeldung bis 31. März nötig. Online findet sich das entsprechende Formular, bei hoher Nachfrage entscheidet das Los.