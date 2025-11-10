Bittere Heimniederlage für Tobias Beyer (rechts) gegen Schwabing (im Bild Philipp Schuck). – Foto: bruno haelke

Klatsche nach dem Traumstart: Karlsfeld schenkt 2:0 Führung her

Bittere Heimniederlage: Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld verliert zuhause gegen Schwabing nach 2:0-Führung noch 2:5.

Erst der Traumstart, dann die kalte Dusche: Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat am Samstag im Heimspiel gegen den FC Schwabing eine frühe 2:0-Führung leichtfertig aus der Hand gegeben und nach einem ausgeglichenen Spiel deutlich mit 2:5 verloren. „Unnötig, weil sie nicht besser waren als wir – sie haben einfach nur weniger Fehler gemacht“, sagte Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser. Die Enttäuschung war riesig – auch, weil die Eintracht sich den Gegner perfekt zurechtgelegt hatte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stand Roman Gertsmann völlig frei und musste nur noch den Fuß hinhalten – 1:0 (6.). Nur drei Minuten später erhöhte der Angreifer nach einer Flanke von Jonas Eicher am zweiten Pfosten auf 2:0. „Zwei Angriffe, zwei Tore – das war natürlich perfekt, vielleicht fast zu perfekt“, meinte Beutlhauser, denn die Freude währte nur kurz.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld FC Schwabing 56 FC Schwabing 2 5 Nach einem Einwurf setzte sich Schwabing auf der linken Seite durch, und Bendix Kruse verkürzte (10.). Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe – mit vielen Fehlern auf beiden Seiten und weiteren Toren. Der Ausgleich fiel nach einem Ballverlust des erfahrenen Thomas Ettenberger. Gia Sibilia nutzte die Gelegenheit und traf aus 20 Metern ins kurze Eck (19.). Torhüter Ivan Bagaric sah ebenfalls nicht gut aus. Beutlhauser: „Das Tor war ein Geschenk.“

In der zweiten Hälfte fehlt auch Glück Das 2:3 fiel kurz vor der Pause nach einem Freistoß von der Mittellinie, den Karlsfeld schlecht verteidigte. Zwar stand Schwabings Konstantin Steinmaßl aus Sicht der Gastgeber im Abseits, doch der Pfiff blieb aus – und der Ball trudelte zum 2:3 über die Linie (39.). „Dann liegst du 2:3 hinten, obwohl es ein Spiel auf Augenhöhe war – das ist hart“, sagte Beutlhauser.

Schwabing jubelt nach dem 2:3, Eintracht-Schlussmann Ivan Bagaric mag da nicht mitfeiern. – Foto: hae