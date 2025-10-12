Klatsche in Bad Heilbrunn: Pullach verliert trotz ordentlichem Start

Trotz ordentlicher erster Halbzeit verlor der stark ersatzgeschwächte SV Pullach beim zuletzt fünfmal sieglosen SV Bad Heilbrunn mit 0:3 (0:0). SVP-Trainer Fabian Beigl konnte zwar auf einige Akteure zurückgreifen, mit denen er ursprünglich nicht gerechnet hatte, wie etwa Linus Radau und Antonio Brandi, dafür fielen wieder andere aus. So war Mittelfeld-Routinier Robin Hoffmann kurzfristig erkrankt. Doch die Pullacher starteten gut, hatten durch Sanntino Pandza, der knapp vorbeizielte, gleich eine Großchance (10.). Auch Brandi hatte eine gute Gelegenheit, sein Nachschuss nach einem Freistoß landete jedoch im Gesicht des Torwarts.

Es folgte der nächste personelle Rückschlag, Kelian Nzita musste nach einer halben Stunde mit Muskelproblemen raus. Nun hatte der SVP zweimal Glück: Torwart Leopold Bayerschmidt schoss einen Stürmer an, von dort sprang der Ball zu einem anderen Heilbrunner, der vor dem leeren Tor jedoch im Abseits stand. Dann parierte Bayerschmidt stark, der Nachschuss landete am Pfosten (43.).