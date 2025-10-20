Klatsche im Topspiel: Für Berg II geht es „nach perfektem Start“ bergab

Ein Blitzstart, ein schneller Dämpfer und am Ende eine deutliche Niederlage: Der MTV Berg II hat das Heimspiel gegen den TSV Perchting-Hadorf mit 1:5 (1:3) verloren. Dabei begann alles vielversprechend – doch der Favorit aus Perchting drehte die Partie souverän.

Bereits in der dritten Minute ließ Moritz Ott die Gastgeber jubeln: Nach einer Ecke stieg der Angreifer am höchsten und köpfte zum 1:0 ein. „Wir starten fast perfekt rein“, sagte Bergs Trainer Djoko Kalaba nach der Partie. „Aber danach ging’s eigentlich nur noch bergab.“ Denn nach etwa einer Viertelstunde kam Perchting besser ins Spiel. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Florian Fuchs den fälligen Elfmeter zum Ausgleich (15.). Nur wenige Minuten später traf der TSV erneut – wieder war es Fuchs, der eine Ecke zum 1:2 verwertete (22.). Und als Saki Ghaznawi kurz darauf auf 3:1 erhöhte (28.), war der frühe Schwung der Berger endgültig verpufft. „Kurz vor der Halbzeit dribbelt einer gegen vier von uns – wir dachten uns: ‚Nimm du ihn, ich hab ihn sicher‘“, ärgerte sich Kalaba.

„Bis zur 70. Minute war es ausgeglichen, dann kam der Genickbruch“

Kalaba

Nach der Pause versuchte Berg noch einmal, ins Spiel zu finden. „Bis zur 70. Minute war es ausgeglichen, dann kam der Genickbruch“, so Kalaba. Nach einem Konter nahm Stoman als letzter Mann die rote Karte in Kauf und zog die Notbremse. Perchtings Leander Hector traf mit dem gegebenen Freistoß sehenswert zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte Felix Fischer kurz vor dem Ende.

„Alles in allem eine verdiente Niederlage – auch wenn sie vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist“, resümierte Kalaba. „Wenn wir am Anfang unsere Chancen nutzen, steht’s vielleicht 2:0. Uns fehlt einfach ein richtiger Knipser – wir haben inzwischen zehn verschiedene Torschützen, aber keinen echten Stürmer.“

Perchtings Trainer Tobias Luppart stimmte seinem Kollegen in einem Punkt zu: „In den ersten zehn Minuten dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir 0:2 oder 0:3 hinten liegen.“ Erst danach habe seine Mannschaft die Kontrolle übernommen. „Unsere Chancenverwertung war top, die ersten drei Tore waren richtig stark herausgespielt.“

Nach dem Seitenwechsel schaltete Perchting einen Gang zurück. „Wir haben dann mehr abgewartet, auf Konter gelauert. Durch die rote Karte wurde es einfacher“, sagte Luppart. Besonders beeindruckte ihn Leander Hectors Freistoßtor: „Ich war mir eigentlich sicher, dass er den reinmacht – der hat einfach einen Wahnsinns-Schuss.“

Trotz des klaren Sieges fand Luppart noch Kritikpunkte: „Gegen Ende wurde es wieder zu wild. Aber bei einem 5:1 darf man nicht zu laut meckern.“ Mit dem Erfolg festigt der TSV seine Position in der Spitzengruppe. „Wir wollen oben dranbleiben“, betonte Luppart. „Schäftlarn wird kaum Punkte liegen lassen, ich glaube vor allem wird’s um Platz zwei richtig eng.“