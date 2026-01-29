Klatsche gegen Kreisligisten: SpVgg Kammerberg erlebt Testspiel-Debakel

Die SpVgg Kammerberg verliert im Test deutlich gegen den SV Olympiadorf. Trainer Medeleanu findet nach der Pleite klare Worte.
In ihrem zweiten Test der Wintervorbereitung kam die SpVgg Kammerberg beim SV Olympiadorf München unter die Räder. Der Kreisligist aus der Landeshauptstadt war die bessere Mannschaft und bestrafte die Fehler des Bezirksligisten gnadenlos – und davon davon gab es einige. SpVgg-Trainer Victor Medeleanu fand nach dem 2:6 (2:2) klare Worte: „Wir haben heute alles vermissen lassen.“
Von einem Klassenunterschied zugunsten des Bezirksligisten war jedenfalls nichts zu sehen – im Gegenteil: Der SV Olympiadorf war aggressiver, gewann mehr Zweikämpfe und legte in der 20. Minute durch Benjamin Quattara vor. Das Eigentor zum 1:1 von Niklas Ritter (25.) brachte die Kammerberger zurück ins Spiel. Und als Mario Stanic in der 38. Minute das 2:1 erzielte, sah es gut aus für den Favoriten. Doch kurz darauf stand es bereits wieder 2:2 (39.), weil auch Tim Hoffmann ein Eigentor unterlief.
Richtig bitter wurde es für die Gäste Mitte der zweiten Hälfte. Zunächst erzielte Mert Yildiz das 3:2 (64.) für den SV Olympiadorf. Durch einen Doppelschlag mit Treffern von Marko Stjepanovic (71.) und Yildiz (73.) zogen die Münchner auf 5:2 davon. In der 82. Minute machte Yildiz mit seinem dritten Treffer das halbe Dutzend voll. Das Fehlen von Spielern wie Abwehrchef Alexander Nefzger und Torjäger Domenik Kaiser wollte Medeleanu nicht als Entschuldigung gelten lassen. „Wir hatten trotzdem genug Qualität auf dem Platz. So eine Leistung wie heute darf uns nicht passieren. Wir brauchen mehr Fokus – und das schon im nächsten Training.“