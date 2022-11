Klatsche gegen direkten Konkurrenten

SV Endingen II – SG Hecklingen/Malterdingen 0:7 (0:3)

Tore: 0:1 Brucker (5.), 0:2 Brucker (15.), 0:3 Jentz (31.), 0:4 Krumm (47.), 0:5 Brucker (54.), 0:6 Bienert (84.), 0:7 Brucker (87.)

Das Ziel Klassenerhalt rückt in immer weitere Ferne. Der stark ersatzgeschwächte SV Endingen II musste im direkten Duell mit der SG Hecklingen/Malterdingen eine herbe Niederlage hinnehmen. Der neue Trainer Alexander Prediger war nicht zu beneiden. Nach nur einer Trainingseinheit stand er am Sonntag das erste Mal an der Seitenlinie und musste mit anschauen, wie seine Mannschaft defensiv instabil und offensiv verschwenderisch (erste Halbzeit) bis harmlos (zweite Halbzeit) agierte.

Von Beginn an brannte es lichterloh im Strafraum des SVE. Wie so oft in dieser Saison, war man früh in Rückstand geraten (5.). Brucker wurde am 16 er nicht attackiert und sein Schuss nicht geblockt. So schlug er unhaltbar im Gehäuse ein. Die Gäste übten immensen Druck aus und kamen so zu zwei weiteren großen Torchancen, welche glücklicherweise nicht genutzt wurden. Auf der anderen Seite hatte Maxi Schlegel plötzlich den Ausgleich auf dem Fuß. Er wurde vertikal geschickt und lief von der Mittellinie allein auf den SG-Torwart zu. Doch sein Abschluss kam zu spät. So war der Winkel zum Torwart zu klein und dieser konnte den Schuss parieren. Praktisch im Gegenzug konnte die SG Hecklingen/Malterdingen auf 0:2 stellen. Nach einer Kopfballverlängerung konnte abermals Brucker nicht am Schuss gehindert werden und markierte seinen zweiten Treffer (15.). Danach war der pfeilschnelle Maxi Schlegel in einer ähnlichen Situation wie zuvor. Er sprintete allein auf den Gästekeeper zu, nahm das Tempo raus und schoss. Dieser konnte abermals abwehren. Ihn zu umkurven wäre die wahrscheinlich bessere Option gewesen. Danach wurde ein weiteres Geschenk verteilt. SVE-Torwart Leon Rump sah nicht ganz glücklich aus (31.). Kurz vor der Halbzeit hatte Felix Steinmetz das 1:3 auf dem Fuß. Er bekam am 11er freistehend den Ball und verzog. Die Gäste waren im ersten Spielabschnitt die spielerisch bessere Mannschaft. Dennoch hätte der Halbzeitstand ein anderer sein müssen. Die Gäste waren effektiv und die Hausherren ließen ihrerseits drei „hundertprozentige“ liegen. Zur zweiten Halbzeit nahm man sich viel vor, was aber nach nur eíner Minute wieder über den Haufen geworfen wurde. Krumm wurde sträflich allein gelassen und markierte souverän das 0:4 (47.). Kurz darauf konnten die Gäste auf 0:5 stellen (54.). Im Mittelteil der zweiten Hälfte stand der SVE defensiv wieder etwas kompakter. Zudem nahm die SG Hecklingen/Malterdingen den Fuß etwas vom Gaspedal. Doch gegen Spielende konnten sie zwei weitere Treffer erzielen. Brucker machte seinen vierten Treffer.