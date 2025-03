Klatsche gegen den Tabellenzweiten

Im ersten Spiel nach der Winterpause trafen unsere Frauen am vergangenen Sonntag auf den Tabellenzweiten SGM Rehardsweiler/Fulgenstadt. Es waren die Gastgeberinnen, die besser ins Spiel fanden und schon früh in der 7. Minute das 1:0 erzielten. Es sollte bis zur 20. Minute dauern, ehe Chantel Kramer per abgefälschten Distanzschuss zum 1:1 Ausgleich traf. Der Tabellenzweite lies sich davon nicht verunsichern und schaffte es mit besserem Zweikampfverhalten, gut gespielten Spielzügen und durch sehenswerte Tore mit einer 5:1 Führung in die Halbzeit zu gehen. In der zweiten Halbzeit standen unsere Frauen dann kompakter. Lediglich einmal musste unsere Torfrau hinter sich greifen. Den letzten Treffer dieses Spiels zum 6:2 Endstand erzielte Isabelle Gschwind nach Vorarbeit von Angela Pimenidis.