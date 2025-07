Klatsche gegen Aufsteiger: Raisting mit „zu wenig Tempo, zu hektisch und verunsichert“

Der SV Raisting startet mit 0:3-Niederlage gegen Ohlstadt in die Bezirksliga-Saison. Dabei standen unter anderem fünf Neuzugänge in der Startelf.

So trostlos wie das Wetter war auch der Saisonauftakt beim SV Raisting in der Bezirksliga. Bei Dauerregen rutschten die Mannen von Spielertrainer Johannes Franz gegen den SV Ohlstadt ordentlich aus. Dem Aufsteiger um den früheren Raistinger Simon Nutzinger unterlag der neu formierte SVR mit 0:3 (0:0). „Das war zu wenig“, ärgerte sich Franz über den kapitalen Fehlstart, nachdem seine Mannschaft in den beiden vergangenen Jahren jeweils einen Traumstart mit sechs beziehungsweise sieben Siegen in Folge hingelegt hatte.

„Zu wenig Tempo, zu wenig Bewegung ohne Ball, zu hektisch und auch ein wenig verunsichert“, zählte Franz die Probleme seiner Mannschaft auf, die mit fünf Neuzugängen und einem Rückkehrer begann. „Das hat man schon gemerkt, dass die Neuen noch nicht die Automatismen draufhaben“, konstatierte Franz. Vor allem im Raistinger Offensivspiel hakte es deutlich. Die Defensive um das eingespielte Innenverteidigerduo Hermann Sigl und Thomas Bretthauer erledigte dagegen ihren Job sehr ordentlich. Gegentreffer Nummer zwei und drei, die erst in den letzten Minuten fielen, resultierten aus Kontersituationen, als der SVR alles nach vorn geworfen hatte. „Vor diesen beiden Toren hätten wir eigentlich den Ausgleich machen müssen“, ärgerte sich Franz über die fehlende Kaltschnäuzigkeit und Genauigkeit vor dem gegnerischen Kasten.