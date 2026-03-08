Klatsche für Winterbach: „Wahrscheinlich schlechtestes Spiel“

Der SV Winterbach kassierte eine heftige Klatsche gegen Rodenbach. – Foto: Gregor Wurdel

Rodenbach/Winterbach. „Das war mit Abstand die schlechteste Halbzeit und insgesamt wahrscheinlich das schlechteste Spiel, seit wir beim SV Winterbach Trainer sind.“ Torben Scherer fasste das in einem Satz zusammen, was er und Patrick Jungblut am Samstagnachmittag im Landesligaduell beim SV Rodenbach miterleben mussten. Dass die weitgehend sehr faire Partie am Ende „nur“ 0:5 aus Winterbacher Sicht endete, war sogar noch schmeichelhaft.

Einen richtigen Grund konnte Scherer nicht festmachen. Zwar war der personelle Engpass bei nur noch drei Spielern auf der Bank und dem Ausfall einiger Stammkräfte wie etwa Sebastian Fett, Jonas Kunz oder Henry Schneberger groß, „aber an den Änderungen und an den Namen in der ersten Elf lag es nicht, dass wir nie im Spiel drin waren und der Musik nur hinterher gelaufen sind.“ Von Anpfiff an brachte das Team vom Felsen kein Bein auf den Boden. Kevin Schehls frühes 1:0 nach einem Konter tat ein Übriges. Es war Einbahnstraßenfußball angesagt in der Heimat von FCK-Idol Hans-Peter Briegel. Jayden Stollings per Foulefmeter (26.), Paul Kehrer (34.) und Benjamin Röder (35.) schraubten an den Zahlen. Einzig Torhüter Samuel Keßler mit einigen Paraden und das Abschlusspech der Pfälzer verhinderten ein Debakel.

Nach Wiederbeginn schien es nahtlos weiterzugehen. Als Stollings zum 5:0 traf, waren keine zwei Minuten gespielt. Danach berappelte sich das Team vom Hunsrück, gleichzeitig agierte die Heimelf auch nicht mehr so konsequent und zwingend. SVW-Goalgetter Elias Pfenning traf mit dem besten Gäste-Versuch nach einer Stunde die Latte.

„Wenn du nicht bei hundert Prozent bist und gleichzeitig der Gegner gut ist, dann reicht es bei uns nicht für die Landesliga.“ Scherer sprach Klartext. „Und Rodenbach war an diesem Tag richtig gut.“ Der 37-jährige Trainer hofft bei seiner Mannschaft nun auf eine Reaktion auf das „Kollektivversagen“ und den „totalen Blackout“ am kommenden Sonntag (15 Uhr). Dann erwartet der SVW auf eigenem Geläuf den SV Kirchheimbolanden. Und dabei will die Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Heimniederlage ausgebaut werden.

SV Winterbach: Keßler – Reidel (46. Stork), Blaum, Zimmermann, Hennrich, Stumm – Götz (69. Höft), Görlek – E. Becker, L. Becker – Pfenning





