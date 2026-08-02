Klatsche für den TSV Höchst zum Saisonstart

Höchst. Der TSV Höchst ist zurück in der Gruppenliga – und musste zum Start eine deutliche 0:5 (0:4)-Pleite einstecken. Das Team von Coach Christian Stapp unterlag im ersten Saisonspiel nach engagiertem Beginn zuhause dem SV Münster klar. „Wir haben es die ersten zwanzig Minuten eigentlich gut gemacht“, sagte TSV-Sprecher Jens Krätschmer. Die erste Chance der Gäste nach vier Minuten durch Mikael Korndörfer konnte der TSV mit einer eigenen Top-Gelegenheit kontern. SV-Schlussmann Marc Radermacher reagierte nach Kopfball von TSV-Angreifer Lukas Gebhardt, der im Sommer aus Mümling-Grumbach an die Jahnstraße gewechselt war, mit einer Glanzparade. Auf der anderen Seite brachte Adrian Postall Münster nach zwanzig Minuten frei vor dem Tor mit 1:0 in Führung. Und die Gäste legten nach: Nur zwei Minuten später erhöhte Nemanja Parmakovic auf 2:0.
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„Nach der Pause hat Münster dann ein bis zwei Gänge zurückgeschaltet, aber uns ist es sehr schwer gefallen, noch einmal zurückzukommen“, sagte Krätschmer. Zudem musste Höchst in der zweiten Halbzeit auf die beiden Innenverteidiger Oliver Schwarz, der in der letzten Woche noch mit einem Infekt zu kämpfen hatte, und den angeschlagenen Nikolas Helm verzichten. Kurz vor Schluss war es dann noch einmal Postall, der mit seinem dritten Treffer des Tages den 5:0-Endstand markierte (90.). „Es ist natürlich ein Stück weit ernüchternd, wenn du dem Gegner auf eigenem Platz so wenig Paroli bieten kannst“, räumte Krätschmer ein.
Gleichwohl fehle neben den teilweise langfristigen Ausfällen von Jannik Fornoff (Kreuzbandriss), Leo Schnellbacher, Dennis Plotzki und Pascal Tschepke aktuell der spielende Co-Trainer Daniel Simoes. Beim Aufwärmen hatte sich auch Ex-Kapitän Christoph Eisenhauer eine Blessur zugezogen. „Wenn dir in Höchst so viel Qualität auf einmal wegbricht, dann ist das etwas, was wir nur ganz schwer kompensieren können“, so Krätschmer.